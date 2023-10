Tadić "puca" od samopouzdanja: Došli smo u Mađarsku po pobjedu!

Dušan Tadić odgovarao je na pitanja medija pred meč sa Mađarskom.

Dušan Tadić izvešće reprezentaciju Srbije sa kapitenskom trakom na meč protiv Mađarske. U subotu od 20.45 časova "orlovi" će pokušati da se revanširaju i da vrate tri boda u Beograd. Nema nikakvih kalkulacija niti bilo kakvih drugih planova, trijumf je jedini cilj.

Potvrdio je to i on na konferenciji za medije u Budimpešti. "Svi su spremni, orni, dobro smo igrali na gostovanjima, želimo tako da nastavimo, imamo dvije izuzetno bitne utakmice, prva sljedeća je najvažnija. Bilo bi super da pobijedimo i da ne pobijedimo, svakako u utorak moramo da dobijemo. Sve je bitno, hoćemo da ponovimo dobru igru, timski duh je jako dobar i to ćemo pokazti i u subotu", jasan je Tadić.

Srpski tim igra dobro na gostovanjima, pa je Dušan upitan da otkrije tajnu tog uspjeha. "Ne znam šta je to, imali smo i kod kuće dobre rezultate, ali nam se u gostima nekako namještalo da su te utakmice odlučujućeg faktora, volimo da igramo na lijepim stadionima, terenima, možda nas je to inspirisalo."

Pohvalio je "Puškaš arenu" i nada se da će biti i srpskih navijača na tribinama.

"Super je, dva puta smo igrali ovdje, dobar je stadion. Ne treba da umanjimo ni naše stadione. Marakana je bila u odličnom stanju za prošli meč, treba i to reći. Nov stadion, lijep, ne znam, lijepo je vidjeti i igrati na ovakvim stadionima. Iskreno, da, očekujem ih. Koliko sam čuo biće i dosta naših ljudi. Domaća publika biće u većini. Dosta je blizu naše zemlje, očekujem dosta naših ljudi i nadam se dobroj i lijepoj podršci."

Tadić je u veoma dobroj formi i u klubu, pošto pruža dobre partije i u dresu Fenerbahčea.

"Jeste, prijalo mi je. Sve je super, grad je prelijep, klub je odličan, navijači isto. Sve ide kako treba, samo da završimo kako treba. Naravno, uvijek je bitno da si u dobroj formi, da imaš kontinuitet i tako mora. Dobar si koliko ti je sljedeća utakmica dobra. Stalno moraš da se ponavljaš, svaki meč je novo dokazivanje, samo tako."

Na kraju se složio sa selektorom Piksijem da meč sa Mađarima nije od iste važnosti kao onaj protiv Portugalaca koji je odveo tim na Mundijal. "Slažem se, ta u Portugalu bila je direktna za plasman na Svjetsko prvenstvo. Imamo poslije ove utakmice mečeve sa Crnom Gorom i Bugarskom. Naravno da je bitno, jer je to prirodno i sportski", zaključio je Tadić.

