Savo poslije debakla protiv Portugala: Krivica je moja! Nije bilo duel igre, nismo stizali ni faul da napravimo!

Savo Milošević preuzeo je odgovornost za težak poraz od Portugala, ali i istakao da za sedam dana nije ni mogao da prepozna sve loše stvari u ekipi.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Reprezentacija BIH upisala je najteži poraz u zvaničnim mečevima.

Na Bilinom polju u Zenici selekcija koju predvodi Savo Milošević poražena je sa 5:0, a nakon ovog debakla „zmajevi“ su se definitivno oprostili od bilo kakve teoretske šanse da se kroz kvalifikacije plasiraju na EURO 2024.

Selektor Savo Milošević poslije meča istakao je da njegova ekipa nije energetski i fizički da parira Portugalcima koji su svih pet golova postigli u prvom poluvremenu, te je preuzeo odgovornost za poraz.

"Moram da priznam da je meni bilo malo iznenađenje sve ovo i vjerovatno sam ja najveći krivac za sve ovo što se desilo danas. Protsto energetski i fizički nismo mogli da pariramo ovakvoj ekipi kao što je Portugal. Oni su drugi nivo, jedna od najboljih ekipa na svijetu, ali to nema veze sa nama, mi nismo bili na svom maksimumu. Koji je razlog to zaista ne mogu sad reći nakon 5-6 dana. Prije tri dana je to izgledalo dobro, problem je što energetski ne možemo da odradimo dvije utakmice u tri dana. I to je problem koji postoji na ovim prostorima. Portugal nije imao taj problem, oni su ubacili 4-5 igrača, a oni su bolji od ovih prije. Jako teško je bilo održati nivo igre, na sve se složio i taj rani gol, penal. Kad uđete sa takvim minusom na startu utakmice onda sve to ode u ovom smjeru“, rekao je Milošević koji je ipak pohvalio drugih 45 minuta.

"Rekao sam momcima u svlačionici, koliko god da je teško, drugo poluvrijeme se odigralo na krakter i opet su pokazali da imaju karakter. Možda su zaradili za nešto bolje u budućnosti s obzirom da Portugal definitivno nije nivo na kojem možemo da budemo sada".

Selektor BiH, koji je izveo isti tim kao protiv Lihtenštajna prije tri dana, rekao je da se plan igre srušio već u trećem minutu nakon gola Portugalaca iz penala.

"Danas je drugačiji bio protivnik i bili su drugačiji zahtjevi za igrače, ali se sve srušilo u trećem minutu kada je bio model igra u pitanju. Jedna od glavnih stvari koje smo se dogovarali je duel igra i timska odbrana na malom prostoru, međutim, mi nismo stizali da faul napravimo. U takvoj konstelaciji jako je teško pričati o modelu igre koji smo htjeli, jer nismo mogli da dođemo u situaicju, jer nismo igrali duel uopšte. Ja sam ovdje sedam dana i mogu da napravim analizu jedne i druge utakmice u ovih sedam dana pa da nađem sredinu i šta možemo da uradimo u narednim okupljanjima".

Na pitanje da li je plan bio da zadnja linija stoji prilično visoko, Milošević je potvrdio da je to bila zamisao, ali da u sedam dana koliko je selektor nije stigao da prepozna sve slabe tačke svoje ekipe.

"Imali smo dogovor da malo više stojimo s obzirom na našu i njihovu brzinu. Da samo stajali u niskoj zoni praktično bi bilo nemoguće da stignemo gore i htjeli smo da probamo da stojimo malo više i da imamo korekciju na te duge lopte u zadnjoj liniji, da se vraćamo brzo, ali nismo stizali. Odgovornost i krivica za ovo danas je apsolutno moja, ali je apsolutno kratko vrijeme da bih mogao sve te stvari da prepoznam da bih mogao da reagujem. Otpalo je dosta igrača, nismo imali defanzivni balans u ekipi, ni neki dan ni danas. Igrati utakmice na ozbiljnom nivou bez ijednog defanzivnog veznog igrača je jako teško, čak smo Cimirota, pa i Pjanića žrtvovali na tim pozicijama s obzirom da oni nemaju defanzivne karakteristike. To je srž tima, defanzivno to nismo mogli, zadnja linija nam je ostajala na vjetrometini zbog nedostatka defanzivnog balansa u veznom redu i to se skupo plaća protiv ovakvih ekipa", zaključio je Milošević.