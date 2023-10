Prvi mostarski derbi za Deana Klafurića: Meč dočekujemo kao i svaki drugi - to je jedini put koji je ispravan!

Dean Klafurić će debitovati kad je riječ o derbijima Mostara.

Izvor: MONDO

Mostarski rivali Zrinjski i Velež odmjeriće u srijedu (16.30) snage u zaostaloj utakmici trećeg premijerligaškog kola.

Oba tima su, u ovom trenutku, u pobjedničkim serijama, pa se očekuje odličan fudbal na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

"Radujemo se predstojećem derbiju, to su uvijek utakmice koje nose veliku znatiželju i strast, pogotovo kod navijača. To se, naravno, reflektuje i na nas aktere, prvenstveno na igrače. U tu utakmicu treba da uđemo kao u svaku jer to je jedini ispravan pristup u fudbalu, to naši igrači znaju. Zrinjski je ekipa koja igra stvarno dobro, i ove utakmice koje igraju u Evropi su im dale dodatno samopouzdanje. Ipak, radi se o derbiju, u derbijima nema favorita, a mi inače u svakoj utakmici pokušavamo da igramo na pobjedu", istakao je u najavi utakmice trener Veleža Dean Klafurić, pohvalivši kolegu sa rivalske klupe.

"Krunoslav Rendulić je bio jako dobar igrač i uspio je taj svoj karakter odgovornosti i discipline uspio da prenese na ekipe koje je trenirao. Tako igra i Zrinjski."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Kapiten Denis Zvonić podvlači da "rođeni" u ovaj meč ulaze veoma motivisani.

"Željni smo dokazivanja, da pokažemo stvari koje smo radili u ovoj mini-pauzi, neke zamisli sa šefom koje smo nadograđivali. Želimo da to dokažemo na terenu i da nastavimo našu pozitivnu seriju", istakao je Zvonić.







