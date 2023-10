Ranko Stojić: Piksi konačno počeo da priča u prvom licu množine, ovo mu je moj prijateljski savjet...

Ranko Stojić analizirao je pobjedu Srbije nad Crnom Gorom.

Fudbalska reprezentacija Srbije sinoć je pobijedila Crnu Goru 3:1 (1:1) u ključnoj utakmici kvalifikacija i nadomak je plasmana na Evropsko prvenstvo 2024. Odmah poslije utakmice selektor Dragan Stojković je stao pred kamere i u nekoliko navrata ponovio da čestita svojim igračima na igri i karakteru, što se posebno dopalo bivšem golmanu, agentu i analitičaru TV Arena Sport Ranku Stojiću koji je poručio da bi volio i češće to da vidi od njega.

"Meni se svidio prvi dio izjave, konačno je počeo da priča u prvom licu množine. To znači da je stavio igrače u prvi plan i moj prijateljski savjet mu je da to što česte čini. Igrači su ti koji su najvažniji, pogotovo kada se igra na svaka tri dana. On ima izuzetnu komunikaciju sa njima i ovo što je sada počeo je bolje nego neke ranije stvari, važno je isticati njih", poručio je Stojić.

Što se tiče same igre, Stojić je ocijenio da je drugo poluvrijeme - u kom su imali Kostića i Sergeja - bilo daleko bolje, za razliku od prvog duhela tokom kog su se čuli čak i zvižduci sa tribina. Navijači nisu bili zadovoljni načinom na koji su "orlovi" igrali ključni meč i zato su ih ispratili povicima, na šta je očigledno srpski tim imao pravu reakciju.

"Treba razumjeti zvižduke. Kada igrate na svom terenu, treba da imate dominaciju, a nismo bili ubjedljivi prvo poluvrijeme. Mislim da se definitivno potvrdilo da nam sistem 3-4-2-1 najviše odgovara, sa Tadićem i Sergejem iza Mitrovića, ubijeđen sam da bi postavka trebala da bude u odnosu na tu trojku. Cijeli ostatak tima mora da se koncipira u svrsi ove trojice napred", naglasio je Stojić i potom se osvrnuo na pitanje - a šta sa Vlahovićem?

"Biće malo utakmica gdje Mitrović i Vlahović igraju zajedno. Ova reprezentacija mora da ima bar trojicu u sredini terena. Vlahović i Mitrović mogu da se smjenjuju, jedan 60 minuta, drugi 30... Tek ako je negativan rezulta da ih upari. Protiv težih ekipa ne mogu zajedno da igraju, što smo već vidjeli. (...) Ništa ne vrijedi individualni kvalitet kada se prave greške kao kod gola Crne Gore. To su stvari koje treba da se analiziraju i ne smiju da nam se događaju na Evropskom prvenstvu", zaključio je poznati analitičar poslije meča Srbije.

