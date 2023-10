MONDO analiza: Srbija bila pred nokautom, ali ustala je prije nego su izbrojali do 10

U glasu selektora Srbije Dragana Stojkovića čuli smo tragove konferencije protiv Portugala, ponos zbog ostvarenog rezultata i jasnu vjeru da je posao - ali stvarno - urađen!

/Piše Dušan Ninković/

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Crnu Goru (3:1) u kvalifiakcijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine i tako stigla na samo bod od direktnog plasmana na takmičenje čiji učesnik nije bila pune 24 godine! Ostao je još samo jedan korak koji ne brine previše selektora Dragana Stojkovića. "Ostvarili smo cilj", rekao je Piksi novinarima nekoliko minuta prije ponoći, u utorak uveče, nakon nova tri osvojena boda.

Klimnuli smo glavom, jer... Šta nam drugo preostaje? Selektor kaže da je cilj ostvaren, a krajnje je vrijeme da i mi počnemo da mislimo kako "silna" Bugarska nakon dva osvojena boda u prvih šest mečeva kvalifikacija neće doći u Leskovac da baš "orlovima" održi čas fudbala i senzacionalnom pobjedom ih izbaci sa mjesta za koje se borie već dvije i po decenije.

"Matematički, za Crnu Goru još nije gotovo...", rekao je selektor Stojković, na šta su gostujući novinari dobacili "Nije ni za Srbiju". Bila je to inicijalna kapisla za promjenu tona u glasu srpskog selektora: "Pa, za nas jeste. Najbolje da me Bugari sapletu, neće moći tako". Bile su to riječi koje su odzvanjale u mojoj glavi i nekoliko minuta nakon što sam napustio salu za konferencije na stadionu "Rajko Mitić". I nekoliko minuta nakon što sam kasno sinoć legao da spavam, svjestan da nas bod dijeli od Evropskog prvenstva.

Kasnije u toku konferencije selektor je pojasnio i kako tačno on vidi razliku između plasmana i teoretske šanse da ne odemo, koja još postoji. "Tako u mojoj glavi ne postoji opcija da izgubimo od Bugarske. Ne želim da pomislim na to. Vidjećemo, možda neće biti potrebno protiv Bugara. Matematički, da kažem da nije, ali ja ovu šansu neću propustiti. Ovo je prva generacija koja će Srbiju odvesti na Evropsko prvenstvo", zaključio je selektor, sa osmijehom na licu, a nas podsjetio na neka drugačija vremena.

Recimo, onu konferenciju kada je najavio da će u Portugalu savladati domaćina i odvesti Srbiju na Mundijal u Kataru. I tada je, kao i sinoć, heroj bio Aleksandar Mitrović, najbolji strelac u istoriji reprezentacije ove zemlje, kako god se ona zvala. Ili, recimo, onu konferenciju od prije nekoliko dana kada je u Staroj Pazovi rekao da će Srbiju odvesti na Euro 2024.

Poslužila je ta konferencija u Staroj Pazovi da selektor Dragan Stojković ustane iz nokauta. Poslužio je tome i meč protiv Crne Gore u kojem je upisana najbitnija pobjeda u ovom kvalifikacionom ciklusu, a nakon nje je selektor uzeo kamen koji ga je mjesecima pritiskao i zafrljačio ga iz Beograda, preko Durmitora, Lovćena i Jadrana, negdje tamo u Sredozemno more. Letio je dugo, dok smo mi u laganom ritmu slušali selektorovu priču o tome kako je neuspjeh u Kataru poljuljao cijeli tim, na čelu sa njim.

"Ovdje je pritisak takav da je rezultat taj koji se računa. Realno, iskreno ću vam reći, mi smo bili u nokdaunu poslije Svjetskog prvenstva. Možda je nokaut. Trebalo je podići se poslije toga. Mislim da smo blizu cilja", rekao je Piksi, koji je očigledno riješio da reprezentacija ustane prije nego što joj neko odbroji deset sekundi. Sada je na nogama - kako god to zvučalo nakon kvalifikacija u objektivno lakoj kvalifikacionoj grupi. ali, nisu nama kvalifikacije cilj. Vrijeme je za novi talas rasta, vrijeme je da budemo bolji i vrijeme je da nam se - poučenima iskustvom - ne desi novi kiks poput onog iz novembra 2022. godine.

