Zvezdini klinci gazili, sve gledao Bahar: Ovako su Šljivić i Mijatović sa 4 gola pogurali tim ka trofeju (VIDEO)

Jovan Mijatović i Jovan Šljivić se opasno nameću šefu struke Baraku Baharu.

Izvor: MN PRESS

Nakon što smo u Smederevu vidjeli senzaciju pošto je tamošnji drugoligaš na svom terenu uspio da izbaci TSC iz kupa, u Kruševcu nije bilo ništa od iznenađenja. Zvezdini klinci su pokazali raskošan talenat i uspjeli su da isprate Trajal sa meča sa čak šest golova u mreži.

Sve je počelo autogolom Spasojevića koji je ugurao loptu u svoju mrežu nakon centaršuta raspoloženog Nikolića, a sa tim rezultatom se otišlo na pauzu.Šerif Endijae je na startu drugog poluvremena nakon što se najbolje snašao u kaznenom prostoru povisio na 2:0, a onda su na scenu stupili klinci.

Jovan Šljivć i Jovan Mijatović su ušli u igru u 61. minutu i do kraja utakmice su potpuno promijenili tok ovog meča. Prvo se u strijelce upisao krilni igrač koji je sa ivice kaznenog prostora zatresao mrežu. Sa nekih 20 metara Šljivić je bio precizan, poslao je loptu pravo u ugao gola i bilo je 3:0. Tek što je krenuo sa centra Trajal Jovan Mijatović je presjekao loptu i sa skoro istog mjesta šutnuo. Lopta je otiišla na skoro isto mjesto i to je bilo to - 4:0. Pogledajte kako:

Šljivić i Mijatović golovi Izvor: YouTube/Arena sport

Isti dvojac je i u samom finišu meča uspio da Zvezdi donese konačnih 6:0. Prvo je u 88. minutu Jovan Šljivić sa desne strane varkom uspio da dođe do prostora, a onda i da centrira pravo na glavu Mijatoviću za 5:0. A onda je u 91. minutu ponovo centrirao Luka Nikolić. Iako na poziciji lijevog beka on je bio precizan i poslužio je Šljivića sjajnom loptom, Na "sedmici" Zvezde je bilo samo da je zakuca u mrežu. Evo kako su dali svoje golove: