Lajpcig u LOŠEM raspoloženju dolazi u Beograd! Ispali iz Kupa u drugom kolu, pa u Bundesligi izgubili od "FENJERAŠA"!

Duel Lige šampiona sa Crvenom zvezdom, koji je zakazan za utorak, RB Lajpcig neće dočekati u pozitivnom raspoloženju.

Crvena zvezda će u utorak od 21.00 čas dočekati RB Lajpcig u trećem kolu Lige šampiona, a njemački klub taj duel na stadionu "Rajko Mitić" neće dočekati u dobrom raspoloženju!

Nakon što su, kao branioci trofeja, ispali u drugom kolu Kupa od Volfsburga, ovog vikenda su šokantno poraženi na gostovanju Majncu, koji je u desetu rundu Bundeslige ušao kao "fenjeraš" i kojem je ovo bila prva pobjeda u prvenstvu!

MAJNC – RB LAJPCIG 2:0 (0:0)

/Li 76, Bareiro 82/

Očekivalo se da tim Marka Rozea opravda ulogu favorita i stigne do trijumfa kojim bi se bodovno izjednačio sa Bajernom, čiji će okršaj sa Borusijom Dortmund obilježiti deseto kolo njemačkog prvenstva. Do toga, međutim, nije došlo – Majnc je pogocima u kasnoj fazi drugog poluvremena stigao do pobjede koja ga je pomjerila sa posljednje pozicije, na kojoj su sada "jarčevi" iz Kelna.

Na ulasku u posljednjih 15 minuta meča, prednost Majncu donio je Korejanac Je-Sung Li, a novi šok za goste uslijedio je nekoliko minuta kasnije, kada je pogodio i Leandro Bareiro.

Ako je RB Lajpcigu za utjehu pred novi evropski okršaj sa crveno-bijelima - ni rivalu iz Beograda ne cvjetaju ruže u prvenstvu Srbije. Šest bodova kasni branilac titule za Partizanom, pa je ove subote pod imperativom pobjede u domaćem duelu sa Radnikom iz Surdulice.

Bio je to, inače, drugi poraz RB Lajpciga u tekućoj bundesligaškoj sezoni – a i prvi još od prvog kola, kada je poražen na gostovanju ove sezone odličnom Bajeru. "Farmaceuti" iz Leverkuzena su ove subote nastavili sa sjajnim rezultatima, savladavši Hofenhajm nakon što su, inače, ispustili prednost od dva gola stečenu u prvom poluvremenu.

Zahvaljujući tome, ekipa koju je veoma dobro posložio Ćabi Alonso ima pet bodova više od Bajerna, koji se sprema za najveću utakmicu njemačkog fudbala!

BUNDESLIGA – 10. kolo

Keln – Augzburg 1:1 (1:1)

/Majna 16 – Tic 25/

Frajburg – Borusija M. 3:3 (1:3)

/Eler 7, Vajshaupt 71, Grifo 90+4 pen – Siebačeu 25, Plea 29, Vajgl 39/

Hofenhajm – Bajer 2:3 (0:2)

/Bajer 56, Veghorst 58 - Virc 9, Grimaldo 45+1, 70/

Majnc – RB Lajpcig 2:0 (0:0)

/Li 76, Bareiro 82/

Union Berlin – Ajntraht 0:3 (0:2)

/Marmuš 2, 14, Načo 82/

Borusija D. – Bajern (18.30)

Nedjelja:

Volfsburg – Verder (15.30)

Hajdenhajm – Štutgart (17.30)

Igrano u petak:

Darmštat – Bohum 1:2 (1:1)

/Nirnberger 43 – Asano 25, 54/







