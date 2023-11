Ko je anonimni partizanovac? Neću da kažem! Trener Red Bul Lajpciga na Marakani: Ne, nije mi pomogao!

Trećeplasirani tim Bundeslige iz prošle sezone prvi put gostuje na stadionu "Rajko Mitić", a njegov trener je već bio u domu crveno-bijelih.

Izvor: YouTube/RB Leipzig/Screenshot

Red Bul Lajpcig stigao je u ponedjeljak u Beograd i u večernjim satima održao trening na stadionu "Rajko Mitić", gdje će u utorak od 21 čas igrati meč 4. kola grupne faze Lige šampiona protiv prvaka Srbije.

Trener Nijemaca Marko Roze i igrač David Raum govorili su na konferenciji za novinare u Beogradu, gdje su ih njemački novinari prije svega pitali za utisak o stadionu.

"Mislim da je vrlo jedinstven stadion. Viđao sam ga samo na video-snimcima na TV-u, posebno je ući kroz onaj tunel, sutra će sa navijačima biti druga priča. Mnogo sam slušao o tome i radujemo se jer ćemo igrati na ovom stadionu pred navijačima", kazao je lijevi bek Lajpciga i reprezentativac Njemačke.

Roze je bio upitan za poraze svog tima u prethodna dva meča, u Kupu Njemačke protiv Volfsburga (0:1) i u Bundesligi protiv Majnca (0:2). Pobjedom protiv Zvezde u utorak, njegov tim bi i teoretski izborio plasman u osminu finala Lige šampiona.

"Nećemo biti opušteni, napetost bi trebalo da postoji. Ne osjećamo se najbolje zbog posljednja dva rezultata, ali igramo u ritmu od tri dana i uvijek postoji šansa da ispravimo neke stvari. Hoćemo sutra da zaista iskoristimo tu priliku."

Red Bul Lajpcig je u prva tri kola ostvario očekivane pobjede protiv Jang Bojsa i Zvezde, uz poraz od Mančester sitija kod kuće 1:3. Roze je već 2018. godine bio na "Marakani", kao trener Red Bul Salcburga, u istorijskom dvomeču za crveno-bijele, koji su tada ušli u Ligu šampiona pod vođstvom Vladana Milojevića.

"Momci su već doživjeli igranje na jednom ili dva veoma glasna stadiona, tako da nam sutra nije potpuno nova teritorija. Ipak, svjesni smo da je to nešto posebno i da tu postoji veza između ekipe i navijača, energija koja se prenosi na teren sa tribina. Moraćemo to da prihvatimo i da se suprotstavimo."

Da li će poznati napadači Timo Verner i Jusuf Poulsen igrati? "Timo ima infekciju oka i zbog toga je ostao kod kuće u Lajpcigu. Njegovo zdravstveno stanje sprečava ga da nastupi. Jusi je u ponedjeljak odradio individualno dijelove treninga, osjeća zatezanje u primicaču i moraćemo to da pratimo. Da li će moći da igra? Vidjećemo u najkraćem roku."

Trenera Lajpciga pitali su i da li mu je "anonimni partizanovac" pomogao u pripremi za meč? "Ne, nije mi pomogao i već sam rekao u Lajpcigu da će on ostati anoniman. Oni želi da mu bude dobro u Beogradu i zato je to potpuno razumljivo. Prijatelji smo i to će ostati među nama."