Slobodan sam agent od 1. januara! Piksi Stojković: Mogu da pričam sa drugima, nema ljutnje!

Selektor fudbalske reprezentacija Srbije Dragan Stojković Piksi govorio je o svom statusu na klupi "orlova" nakon kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obavijestio je danas javnost da će "orlovi" bez osmorice igrača morati u "finale" kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Bugarske, ali i da će bez obzira na to njegova ekipa "pucati iz svih oružja u Leskovcu". Gotovo da se ne postavlja pitanje da će se Srbija poslije 24 godine plasirati na EP, međutim postavlja se ipak pitanje ko će voditi "orlove" na tom turniru?

Piksi je obrazložio da njegov ugovor traje samo do kraja ove godine i da će automatski biti produžen ako se Srbija kvalifikuje, ali da isto tako to nije ništa dugoročno i da već od 1. januara može da pregovara sa nekom drugom ekipom. Iz njegovih riječi može se vidjeti da želi da ostane selektor Srbije, ali...

"Moj ugovor traje do 31. decembra, u slučaju da se kvalifikujemo za Evropsko prvenstvo - automatski se produžava do kraja tog šampionata. Da li sam pričao sa nekim po tom pitanju? Nisam. Niti je momenat da se priča, tako da ne treba niko da brine što se tiče mog statusa u reprezentaciji. Biću selektor i nastavljam da radim svoj posao i vodiću Srbiju na Evropskom prvenstvu. E, sad, imate i drugu stranu, da sam ja od 1. januara praktično slobodan agent i mogu da pregovaram o svojoj budućnosti jer mi to FIFA pravila dozvoljavaju", kazao je Piksi i rekao da sigurno neće uz Srbiju paralelno voditi i neki drugi klub.

"Do sada ni sa kim nisam pričao jer je FSS moja kuća gdje sam zaposlen i ta kuća mora da se poštuje. Znate, šest mjeseci prije isteka ugovora vi ste slobodni da razgovarate da pričate sa bilo kime ko želi da priča sa vama. Ja ne kažem da ću pričati, ali ako dođe do toga - mogu da razgovaram i niko nema pravo da se ljuti", naglasio je selektor Srbije.

Podsjetimo, Srbija u srijedu (15. novembar) igra prijateljsku utakmicu protiv Belgije u Briselu, a zatim u nedjelju (19. novembar) slijedi odlučujući meč sa Bugarskom u Leskovcu.