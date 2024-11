"Igramo na ukletom terenu, zato gubimo": Tim u zoni ispadanja, a Britanac ima bizarno objašnjenje za sve!

Ian Holovej tvrdi da su porazi Svindona uzrokovani ukletim terenom.

Poslije 16 odigranih kola u četvrtom rangu takmičenja engleskog fudbala Svindon se nalazi na 22. mjestu sa samo 13 osvojenih bodova. Tik su iznad zone ispadanja, imaju samo tri boda više od posljednjeplasiranog Morekamba i jedan više od Karlajla koji je prvi "ispod crte". Zašto gube? Trener Ian Holovej (61) ima objašnjenje.

Iskusni britanski stručnjak tvrdi da je to do prokletstva... Da, dobro ste pročitali. "Užasnut sam, moraćemo da pročistimo terene za trening i to okruženje. Ljudi mi kažu da je sve to ukleto. Negdje u blizini se nalazi groblje", objasnio je Holovej u intervjuu koji je dao za "BBC".

Prvo su novinari mislili da se šali. "Iskreno, ne šalim se. Ozbiljan sam. Pozvaću svoju suprugu da dođe i da se izvini svim ovim ljudima, nadam se da ćemo imati više sreće u budućnosti."

Bivši menadžer Birmingema Beri Fraj je jednom prilikom izjavio da je on izvršio nuždu kod svake od korner zastavica kako bi skinuo kletvu i njegov tim je pobijedio u 7 od 10 narednih mečeva.

"Ne želim da uradim ono što je Fraj uradio, ali ću pozvati svoju suprugu da dođe, donese žalfiju i uradi svoju magiju. Da li vjerujem da će to da riješi sve? Nisam siguran, ali mi je potrebna svaka vrsta pomoći, jer se dešavaju neke čudne stvari", zaključio je Holovej.

Svindon je upisao samo dvije pobjede i uz to ima sedam remija i sedam poraza. Slijedi meč protiv Morekamba, posljednjeg tima na tabeli...

