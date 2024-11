Kapiten Engleske će grijati klupu za ključnu utakmicu u Grčkoj!?

Engleski kapiten Hari Kejn najvjerovatnije neće igrati protiv Grčke u kojoj "Albion" ima imperativ pobjede.

Privremeni selektor Engleske Li Karsli izostaviće Harija Kejna u večerašnjem duelu u Atini (20.45) u Ligi nacija, prenijeli su engleski mediji.

Kapiten je otputovao u grčku prestolnicu i nije povrijeđen, ali kako piše "Gardijan", Karlsli želi da isproba nove varijante u svom privremenom mandatu na engleskoj klupi.

U prethodnom duelu sa izabranicima srpskog trenera Ivana Jovanovića na "Vembliju" počeo je sa Džudom Belingemom i Filom Fodenom, kao lažnom "devetkom" što je završeno porazom (1:2), ali neće odustati s promjenama s obzirom da će u špicu zaigrati Oli Votkins.

Kejn nikad nije krio da mu je Engleska uvijek bila na prvom mjestu, izrazivši zabrinutost da neki saigrači reprezentacije tako ne misle.

Karlsiju je "odbijenicu" poslalo devet igrača, neki opravdano zbog povreda, a drugi su iskoristili situaciju, zbog čega se Kejn plaši da je nestao kult "Albiona" koji je usadio bivši selektor Geret Sautgejt.

"Budete srećni što igrate za Englesku, vratio je to. Svi igrači su bili uzbuđeni na okupljanju, svi lsu željeli da igraju za Englesku. To je najvažnija stvar. Engleska je iznad svega. Engleska dolazi ispred kluba. Engleska, to je najvažniji tim za koji igraš kao profesionalni fudbaler. Geret je bio takav. Nije se plašio da donosi odluke ako neko odstupi, a ove sedmice je sramotno. Težak je period u sezoni i moguće da su neki to iskoristili. Ne sviđa mi se to, da budem potpuno iskren", rekao je Kejn.

Odbrambenog igrača Evertona Džereda Brentvajta zamijenio je Liverpulov Džarel Kvansa, a Engleska je ranije ostala bez Trenta Aleksander-Arnolda, Levija Kolvila, Kola Palmera, Deklana Rajsa, Fila Fodena, Džeka Griliša, Bukaj Saku i Arona Remsdejla.

Kejn je, međutim, bio daleko pozitivniji po pitanju imenovanja Tomasa Tuhela, njemačkog trenera koji će preuzeti "Gordi Albion".

"Bio sam iznenađen da budem iskren. Nisam to očekivao. Radio sam sa Tomasom prošle godine i imao sam jako dobar odnos sa njim i očekivao sam da će se vratiti klupskom fudbalu, ali sam bio prijatno iznenađen i on je bio veliki dio mog transfera u Baern Minhen. On je svestrana i sjajna osoba i unijeće mnogo energije i strasti u tim. Morate pokušati izabrati najboljeg trenera da biste osvojili veliki turnir i sada smo u toj fazi. Jedini korak je pobjeda, a Tomas donosi pobjednički mentalitet. Pogotovo na turnirima, nešto u čemu se ističe. Taktički je jedan od najboljih menadžera. Imao je određeni način u Bajernu, ali to je bilo drugačije od Čelsija pa će biti zanimljivo vidjeti kako nas doživljava. Taktički ima nevjerovatan mozak i razumije male stvari koje su važne", izjavio je napadač Bajerna i dodao da su u Tuhelu Englezi pronašli pravog nasljednika Sautgejta.

"On otvoreno govori da li ti ide dobro ili loše. Tretira te kao odraslu osobu i na terenu je zahtjevan", naglasio je engleski kapiten.

Karlsli je u međuvremenu obećao da će ostati vjeran svojim napadačkim principima protiv Grčke i krenuti u potragu za pobjedom od dva gola koja će Englesku vratiti na pravi put za povratak u najviši rang Lige nacija. Pritisak je prisutan, a Engleska je druga u grupi B2 Lige nacija.

"Važno je da pokušamo da dobijemo utakmicu i da odigramo dobro. Oni su prioriteti. Tip tima koji ću izabrati - kao što vjerovatno možete pretpostaviti - biće prilično napadački. To je način na koji treniram i kako želim da budu njihovi stavovi, želim da napadam. Nadam se da će to dobro proći".

Kod privremenog selektora Engleza, mogao bi da debituje vezista Liverpula Kurtis Džons i lijevi bek Luis Hol jer nema previše opcija. Insistirao je da nije lako zaslužiti poziv u reprezentaciju, a našao se u problemu sa klubovima.

Džek Griliš nije nastupao od 20. oktobra, a dobio je poziv što se nije previše dopalo menadžeru Mančester sitija Pepu Gvardioli, koji je sugerisao da nije bilo kontakata sa medicinskim timom Engleske. Njegova izjava naljutila je Karlslija.

"Ljekarske ekipe stalno razgovaraju tokom biranja tima, bez obzira da li se igra utakmica ili ne. Stalno dobijamo ažurirane informacije. Medicinski timovi imaju briljantnu komunikaciju između klubova i reprezentacije. Uvijek smo željeli da procijenimo igrače koje bismo potencijalno mogli koristiti. Džek je bio jedan od njih. Procijenjen je i vraćen i to je bilo jasno", zaključio je privremeni selektor Engleske.

