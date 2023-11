Još bod, pa Srbija u trećem šeširu! Evo protiv koga "orlovi" mogu da igraju na EURO 2024 u Njemačkoj!

Ovako stoje stvari pred finalni meč Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Fudbalska reprezentacija Srbije nije mogla "prečicom" do Evropskog prvenstva u Njemačkoj, ali sada zna - makar bod iz meča sa Bugarskom (nedjelja, 15.00) biće dovoljan da "orlovi" odu konačno na kontinentalni turnir. Nisu igrali na Evropskom prvenstvu još od 2000. godine i zbog toga vlada ozbiljna nervoza, čak iako Srbija teoretski može i kao prvoplasirana da prođe dalje! Za to su na neki način zaslužni Bugari, tako da ako ih "orlovi" pobijede u Leskovcu, a Crna Gora bude bolja od Mađarske u Budimpešti, to znači da će Srbija osvojiti grupu...