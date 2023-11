"Da se vrati slavni dani naše prošlosti!" Vladimir Jugović slavi uz himnu Delija! (VIDEO)

Pogledajte reakciju slavnog fudbalera.

Izvor: MN Press/hotsport/Instagram

Bivši as Crvene zvezde Vladimir Jugović (54) jedan od stubova najvećeg tima koji je igrao na "Marakani", snimljen je kako emotivno doživljava navijačku pjesmu "Da se vrate slavni dani naše prošlosti". Iako već dugo nije prisutan na stadionu Zvezde, niti je često u klubu sa kojim je osvojio Evropu i svijet 1991. godine, Jugović i dalje čuva ljubav prema crveno-bijelima. On je na "Marakani" ponikao, a u prvi tim je ušao 1989.

Za crveno-bijele igrao je od 1990. do 1992. godine, a potom je nastavio veliku karijeru igrajući i za Sampdoriju, Juventus, Lacio, Atletiko Madrid, Inter, Monako i Admiru Vaker na kraju. Bio je šampion Evrope i sa Juventusom (i to tako što je postigao odlučujući gol iz penala u finalu 1996. protiv Ajaksa.

Jugović je čak 11 godina nastupao i za reprezentaciju SFR Jugoslavije, pa SR Jugoslavije i u njenom dresu odigrao 41 utakmicu, uz tri postignuta gola i nastupe na velikim takmičenjima - Sv,etskom prvenstvu u Francuskoj 1998. i na Evropskom prvenstvu 2000. godine, na koje je otišao iako zbog povrede nije učestvovao u kvalifikacijama.

Jugović je nedavno veoma otvoreno pričao o usp,ehu u Bariju, objašnjavajući da se u tom trijumfu potcjenjuje doprinos igrača, a naglašavaju dobri potezi funkcionera. "Ispada da igrači nisu bili bitni, da je bitnije to što nas je neko izabrao i da je svako ko bi bio na našem mjestu mogao da uradi ono što smo mi uradili. Stvari su jasne – određeni igrači su u određenom trenutku bili na određenom mjestu, a sve ostalo je romansirano, odnosno svako priča svoju priču", rekao je Jugović za "Danas".

On je sa žaljenjem konstatovao da igrači slavne generacije nisu ostali u fudbalu. "Na žalost svih nas rekao bih da je to istina. Recimo, osim Mihajlovića, niko nije postao trener. Možda je problem baš u tome što smo napravili veliki uspjeh u Bariju. S jedne strane je za nas to bilo dobro, a sa druge je loše, jer smo po završetku igračke karijere predstavljali smetnju".