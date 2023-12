Pao prvi otkaz u Premijer ligi: Već su našli novog trenera

Šefild junajted otpustio je Pola Hekingbotoma i dovešće Krisa Vajldera na klupu.

Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Šefild junajted otpustio je trenera Pola Hekingbotoma. Pao je i prvi otkaz u Premijer ligi poslije 14 odigranih utakmica. Razlog ovakve odluke su veoma loši rezultati. Tim je trenutno na posljednjem mjestu na tabeli sa samo pet bodova (jedna pobjeda, dva remija i čak 11 poraza). Dali su 11, primili čak 39 golova, najviše u cijeloj ligi. Od toga su čak osam primili od Njukasla...

Prema informacijama britanskog "Telegrafa", klub je već donio odluku o angažovanju novog-starog šefa struke i Kris Vajlder će ponovo sjesti na klupu. On je fudbalsku karijeru počeo baš u Šefildu, a kao trener je takođe vodio klub od 2016. do 2021. godine. On je doveo klub iz treće lige u Premijer ligu, ali je došlo do sporazumnog raskida saradnje u martu 2021. godine zbog loših rezultata. Od tada je vodio Midlsbro i Votford.

Prvi ovakav potez u najjačoj ligi Engleske povukao je Šefild, mada se već neko vrijeme spekuliše i o potencijalnim otkazima i za mnoge druge trenere. Među njima najveće ime svakako je Erik ten Hag koji se muči sa Mančester junajtedom, kako u domaćem šampionatu, tako i u Ligi šampiona.