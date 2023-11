On ima najmanji ugovor u Premijer ligi - šokiraćete se platom: Dobija ubjedljivo najmanje novca, a suma je ogromna!

Izašla je lista igrača sa najmanjom platom u Premijer ligi. Samo jedan igrač dobija manje od 200.000 evra mjesečno!

Izvor: News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia

Često se priča o najvećim ugovorima u fudbalu, pa tako znamo da je najplaćeniji fudbaler Premijer lige Kevin De Brujne sa 23.000.000 evra koje prihoduje godišnje. Iza njega je njegov saigrač i najbolji strijelac prošle sezone Erling Haland sa 22.400.000 evra, ali koja je najmanja plata u najjačoj ligi svijeta?

Za razliku od NBA, koja ima fiksiranu minimalnu zaradu, to nije slućaj u fudbalu, ali sada je otkriveno da najmanju platu ima fudbaler Notingem Foresta Aleks Majten. On je trenutno na pozajmici u belgijskom Kortrajku, a godišnje prihoduje 192.000 evra. On je jedini ispod 200.000 a drugi na listi je Ris Norington Dejvis iz Šefild junajteda sa 220.800 evra. Zatim slijedi Džordan Klark iz Lutona sa 273.600 evra, a onda je tu ogroman skok.

Četvrti na listi "najsiromašnijih" premijerligaških ugovora je još jedan fudbaler Lutona, Džejms Šej sa 412.800 evra, koliko ima i njegov kultni saigrač Peli Rudok Mpanzu. Defanzivac Aston Vile Kortni Hause prima 445.440 evra, a rezervni golman Njukasla Loris Karijus 552.000. Džordž Baldok iz Šefilda ima istu platu, kao i Tomi Dojl iz Sitija i Maks Lou, još jedan fudbaler Šefild junajteda. Prava sitnica...