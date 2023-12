U Zvijezdi 09 se ne predaju, Marinović zadovoljan pobjedom Borca: Kontrolisali smo utakmicu!

Trener Borca Vinko Marinović zadovoljan igrom i rezultatom protiv Zvijezde 09.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Banjalučki Borac nastavio je pobjednički niz trijumfom 2:1 na gostovanju Zvijezdi 09.

Nova tri boda crveno-plavima donijeli su Zoran Kvržić i David Čavić, ali morao je Borac do kraja da strijepi pošto je Josip Ivančić smanjio na 2:1 i vratio neizvjesnost.

"Čestitam svojim igračima. U prirpemi ove utakmice znali smo da će biti teško jer Zvijezda je pobijedila Zrinjski što je sigurno podiglo ekipu, s druge strane mislim da smo dosta dobro kontrolisali utakmicu. Imali smo 2:0, imali smo neke prilike da to još riješimo, na kraju došao je taj primljeni gol, uvijek postoji ta opasnost od izjednačenja, ali sve u svemu mislim da smo kontrolisali smo utakmicu i došli smo do nova tri boda koja su nam potrebna“, rekao je trener Borca Vinko Marinović poslije utakmice.

Pomoćni trener Zvijezde 09 Marko Mićović čestitao je borcu na pobjedi, ali i poručio da se ova ekipa neće predati iako su je svi otpisali.

"Prije svega čestitam Borcu na pobjedi. Mi smo odigrali dobru utakmicu, kontrolisali smo prvo poluvrijeme igru, stvarili neke šanse koje nismo iskoristili. Dobili smo gol u 45. minutu iz kornera. To jedna ozbiljna ekipa sebi ne smije da dozvoli. Pokušali smo da se vratimo u drugom poluvremenu, ali je Borac ponovo zabio na otvaranju. Ponovo smo se vratili, igrali dobro, dali smo gol za 2:1, ali nismo imali snage da se vratimo. Imali smo jednu šansu, ali nismo uspjeli. Malo je falilo, ali idemo dalje. Svaku utakmicu ćemo igrati na pobjedu. Bojim se da su nas svi otpisali, ali mi ćemo se boriti do kraja", rekao je on.