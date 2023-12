Zašto nije nosio traku u duginim bojama? Ahmedhodžić rekao samo jednu riječ!

Anel Ahmedhodžić izazvao je buru na Ostrvu svojom odlukom da ne nosi traku u duginim bojama.

Izvor: ASH ALLEN/EPA

Reprezentativac BIH na meču protiv Liverpula prvi put je bio kapiten Šefild junajteda, ali nije poslušao intrukcije Premijer lige i umjesto trake u duginim bojama nosio je „običnu“ kapitensku traku.

To je izazvalo brojne reakcije u Engleskoj, kako one negativne u kojima se osuđuje potez bh. defanzivce, tako i one pozitivne u kojima su podržali bh. defanzivca koji je odrastao u Švedskoj.

Sam Ahmedhožić, čiji Instagram nalog je preplavljen komentarima, nije se oglasio o ovom pitanju, ali su švedski novinari dobili njegov komentar.

Na pitanje novinara švedskog SVT Sporta zašto nije nosio traku sa duginim bojama Ahmedhodžić je u poruci napisao samo jednu riječ – "Pogađajte".

Ahmedhodžić je inače tokom karijere igrao za Malme, Hobro, Bordo i Šefild junajted sa kojim je iz Čempionšipa ušao u Premijer ligu. Ove sezone odigrao je 12 utakmica.