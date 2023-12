Velike promjene u Ligi šampiona: Od 2024. startuje "švajcarski model"

Sve o novom formatu Lige šampiona koji stupa na snagu sljedećeg ljeta i koji sa sobom donosi velike promjene.

Prethodne večeri završena je grupna faza Lige šampiona i to je poslednji put da smo vidjeli elitno UEFA takmičenje u ovom formatu. Zaboravite na osam grupa od po četiri kluba, "prođu" do proljeća u Evropi sa trećeg mjesta, od ljeta 2024. godine dolazi do velike reforme Lige šampiona!