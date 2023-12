Koliko je Crvena zvezda zaradila u Ligi šampiona? Najgori rezultati, ali dobija veliki novac!

Crvena zvezda će zaraditi veoma lijep novac od UEFA premija za nastup u Ligi šampiona.

Gledajući učinak, Crvena zvezda je najgori tim Lige šampiona za ovu sezonu pošto je osvojila jedan bod u šest utakmica tokom jeseni. Iako je utisak da je u većini utakmica igrala solidno i stvarala šanse, Zvezda to nije uspjela da potvrdi kroz rezultat, tako da joj je "fenjer" prethodne večeri prepustio Antverpen i to pobedivši Barselonu (3:2). Samo još Sevilja i Union Berlin nisu uspjeli da dođu do pobjede ove sezone u Ligi šampiona, ali za razliku od Zvezde osvojili su po dva boda, tako da je srpskom šampionu pripala neslavna titula...