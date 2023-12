Nikako ovo što je rekao Bahar! Stojić pokazao treneru Zvezde gdje griješi: Nije trebalo ovo pred Partizan!

Ranko Stojić opomenuo trenera Crvene zvezde zbog stavljanja pritiska na svoje igrače pred meč sa Partizanom.

Izvor: Arena sport TV/Screenshot

Trener Crvene zvezde Barak Bahar nasmijao se poslije utakmice sa Mančester sitijem (2:3) i na pitanje o "vječitom" derbiju protiv Partizana rekao samo: "Moramo da pobijedimo!" (Must win), što se nije dopalo Ranku Stojiću.

Nekadašnji fudbaler, agent i analitičar je tokom gostovanja na TV Arena Sport istakao da nije potrebno da Crvena zvezda bude pod takvim pritiskom uoči meča sa svojim najvećim rivalom, pošto je to znalo da joj se obije o glavu prethodnih godina.

Stojić je istakao da Crvena zvezda dobro zna kako se pripremaju utakmice sa Spartakom, koji je ovog vikenda čeka u Subotici, a da potom treba da se okrene Partizanu i da ovoga puta ne želi da napravi grešku i da kaže da je Zvezda "apsolutni favorit" ako se gleda kvalitet tima, pošto to nekada nije presudno.

"To da je Zvezda favorit je i u ovom slučaju pred utakmicu sa Partizanom, bar po utisku koji su ostavili crveno-bijeli, ali nikako ovo što kaže Bahar - Must win. To u fudbalu ne postoji. To samo može da oteža situaciju", istakao je Ranko Stojić koji je inače veoma pohvalno govorio o kampanji Crvene zvezde u Ligi šampiona i dodao da je napravljen pomak u odnosu na godine u kojima su se Bajern, Totenhem i ostali "igrali" na Marakani".

"Partizan može da iskoristi ovo, na svom terenu je najlakše igrati na kontre, pa vidjeli ste kako je Zvezda igrala sada i svaki protivnik bi imao problem. Partizan to može da iskoristi i najpametnije bi za Zvezdu bilo reći - igramo derbi, zadržavamo formu, imamo razloga da budemo optimisti i ništa više od toga", naglasio je Stojić.

Podsjetimo, Crvena zvezda je iako najgora ove sezone u Ligi šampiona zaradila ogroman novac, dok će utisak o jeseni moći tek da se složi kada se naredne srijede odigra "vječiti" derbi u Humskoj (18.00).