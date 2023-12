Komentarisao Superligu ili nešto drugo? Anjeli nije "tvitnuo" godinu dana, pa citirao U2!

Šta je Andrea Anjeli napisao danas na Tviteru?

Superliga Evrope ponovo je glavna tema u svijetu fudbala nakon današnje odluke Evropskog suda pravde.

Ovo tijelo je donijelo odluku da Evropska i Svjetska fudbalska federacija nemaju pravo da zabranjuju evropskim klubovima da učestvuju u alternativnim takmičenjima.

Real Madrid i Barselona, kao glavni zagovornici takvog koncepta okupljanja najslavnijih evropskih klubova, podržali su odluku Evropskog suda pravde, a jedan od klubova koji od prvog dana čvrsto stoji uz koncept Superlige Evrope je Juventus, čiji se nekadašnji prvi čovjek Andrea Anjeli oglasio na Tviteru.

Anjeli, koji se u novembu prošle godine povukao iz kluba nakon afere po pitanju transfera igrača, ništa nije "tvitnuo" praktično godinu dana, ali se oglasio danas, zanimljivom i tajnovitom objavom.

Na ovoj društvenoj mreži je citirao početak pjesme "Where the streets have no name" (Gdje ulice nemaju ime), uz slogan Juventusa "Fino alla fine" (Do kraja).

"Želim da trčim, želim da se sakrijem,

Želim da srušim zidove koji me drže unutra,

Želim da se ispružim i dodirnem plamen,

Gdje ulice nemaju ime.

Želim da osjetim sunčevu svjetlost na svom licu,

Želim da vidim taj oblak prašine kako nestaje bez traga,

Želim da se sakrijem od otrovne kiše,

Gdje ulice nemaju ime."

Podsjetimo, tokom dana predočen je i koncept Superlige Evrope, koja bi se sastojala od tri divizije – Elitne, Zlatne i Plave lige.

Prva i druga imale bi po 16 timova, dok bi se u najslabijoj takmičila 32 kluba. Pojavile su se nezvanične informacije da je za nastup u ovom takmičenju zainteresovana Crvena zvezda, ali je generalni direktor Beograđana Zvezdan Terzić na konferenciji za novinare demantovao navode o napuštanju takmičenja pod okriljem Evropske fudbalske federacije.

Jedan broj klubova je već odbio da učestvuje u takvom projektu, a na toj listi su Mančester junajted, Sevilja, Valensija, Atletiko Madrid, Bajern, Borusija Dortmund i Monako.

