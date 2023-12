Vladimir Ivić otvorio dušu: Srbi su na pravoj strani istorije, a NATO nek' je sramota!

Nekadašnji fudbaler Partizana otkrio je u kakvoj je opasnosti bio tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Partizana i reprezentacije Jugoslavije Vladimir Ivić govorio je za ruske medije o svojoj igračkoj i trenerskoj karijeri, ali i o nekim uspomenama koje nisu vezane za fudbal. On je pričao o svojim sjećanjima na NATO bombardovanje 1999. godine.

U prvoj vojnoj intervenciji NATO pakta, u napadu koji je započet bez objave rata, mogao je lako da strada i tada perspektivni fudbaler. Ivić koji je ponikao u Proleteru iz rodnog Zrenjanina je 1998. godine došao u Partizan, a zapravo je u sezoni 98/99 koja je prekinuta zbog NATO napada osvojio titulu.

"Ono što se desilo mojoj državi je velika nepravda, nikada to neću zaboraviti. Mnogo ružnih stvari se desilo u prošlosti, ja sam bio dio toga. Te 1999. godine živio sam pod bombama u Beogradu nekoliko mjeseci. Bio je to rat između moćnog NATO-a i jedne male zemlje. Ali Srbi mogu da budu ponosni na taj period. Neću diskutovati o politici, ali mi smo ponosan narod. Uvjeren sam da smo bili na pravoj strani istorije. Naravno razumijem da svako ima svoju stranu priče i da ona može biti ispričana na nekoliko različitih načina. Sada imam 47 godina i razumijem mnoge stvari koje su se desile. Ali želim da vjerujem da je svijet počeo da se mijenja na bolje. Svi znamo šta se sada dešava na svijetu i veoma je bitno u kom smjeru će se odvijati stvari u narednim godinama", rekao je Vladimir Ivić.

"Bilo je strašno, opasno i strašno. Bombe nisu letjele samo na vojne objekte nego i na obične zgrade, na ambasade.. Jednom je bombardovana kineska ambasada. Sjećam se toga jako dobro jer mi je bio rođendan. Slavio sam ga u restoranu i bomba je udarila u zgradu ambasade petsto metara odatle, Ja to nikada ne mogu da zaboravim. Deslo se da je bombardovanje počelo u dva ujutru i završilo se do jutra. U isto vrijeme bilo je toliko raketa te noći da je djelovalo kao da je dan napolju, toliko je svjetlo bilo. To je ožiljak na našem srcu. Siguran sam da kada biste sada našli ljude koji su o tome odlučivali, da bi vam rekli da ih je sramota", rekao je Ivić u intervjuu za ruski Šampionat.

