Pavlović poslao signal Piksiju: Objavio fotografiju iz Beograda, da li ovo znači da neće kod Nijemaca!?

Aleksandar Pavlović i dalje nije donio konačnu odluku o tome za koga će igrati u budućnosti.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Fudbaler Bajerna Aleksandar Pavlović može da bira između reprezentacija Srbije i Njemačke, i po svemu sudeći djelovalo je da je izabrao "pancere", međutim možda je Dragan Stojković upravo dobio "mig" da to nije definitivno. Pavlović trenutno boravi u Beogradu i na svom Instagramu je podijelio fotografiju koja je zagolicala maštu navijača, pošto nam nije potrebno mnogo da takav potez protumačimo kao želju da obuče dres "orlova".

Nije poznato kojim povodom je Pavlović u prestonici Srbije, ali je vjerovatno iskoristio pauzu u prvenstvu Njemačke da obiđe drage prijatelje i rodbinu, a možda i da svrati do kancelarije Dragana Stojkovića Piksija u Staroj Pazovi. Uz to, fotografiju prati i pjesma Svetlane Ražnatović - "Beograd".

Izvor: Instagram/alekpavlovic_/Screenshot

Aleksandar Pavlović (19) ove sezone je debitovao inače za Bajern i nije dugo trebalo da impresionira Tomasa Tuhela. Odmah je Nijemac tražio da mu daju novi i bogatiji ugovor pošto u njemu vidi fudbalera koji će u narednim godinama biti oslonac Bajerna. ove sezone odigrao je šest utakmica za bavarskog giganta i upisao dvije asistencije, pokazavši da osim toga što daje sigurnost veznom redu, isto tako je i tehnički nadaren.

Interesantno je da Pavlović nije igrao za mlađe kategorije Njemačke i Srbije, a vidjećemo da li će na kraju "sve preskočiti" i odmah igrati za seniorski tim. S obzirom na to da je i Julijan Nagelsman, bivši trener Bajerna, preuzeo reprezentaciju Njemačke i razmatra da pozove Pavlovića.

"Od njega (Pavlovića zavisi, prim. aut.) zavisi, što se nas tiče - mi smo spremni da izađemo u susret. Želimo svakom našem djetetu da damo šansu, ali mora da se ide stepenik po stepenik. Sad je neko debitovao za Bajern, pa kao u A tim. Ne ide to baš tako. To je kao da čekamo ispred bolnice da se rodi neko Srpče, da ga iz bolnice rezervišemo. Ti svi momci moraju da se dokažu. To su neke pionirske, mlade, pa onda A reprezentacija. Sem ako si čudo pa sa 17 u A tim, kao Pele. (...) Tako da Pavlović ima potencijal ako je potpisao sa Bajernom, ali na njemu je da se pokazuje i dokazuje, da li će igrati i pratimo", rekao je nedavno Stojković o statusu Pavlovića.