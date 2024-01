Podignuta optužnica za ubistvo djeda Luke Modrića: Ispred porodične kuće ga likvidirao policajac

Odbjegli nekadašnji policajac godinama živi u Australiji i nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske za ubistvo djeda fudbalera Luke Modrića.

Izvor: Shutterstock

U Hrvatskoj je podignuta optužnica za ratni zločin protiv Željka Badže (63) koji se tereti za niz likvidacija 1991. godine, između ostalog i za ubistvo djeda Luke Modrića. Njegov djed je ubijen 18. decembra u mjestu Zaton Obrovački kod Zadra, a više od tri decenije kasnije podignuta je optužnica protiv njegovog navodnog ubice.

Badža je sa neidentifikovanim pripadnicima svoje jedinice presreo Luku Modrića (61) koji je izveo koze na ispašu nedaleko od stare porodične kuće. Tada je ubijeno još šestoro starijih osoba. Postupak protiv bivšeg policajca Željka Badže iniciran je prije tri godine i zatraženo je ispitivanje okrivljenog u Australiji, gdje živi oko desetak godina. Krajem prošle godine određen mu je i istražni zatvor pošto je nedostupan pravosudnim organima Hrvatske, piše "Dalmatinski portal".

"Iako sam još bio mali, osjetio sam puno strahova u životu. Strah od rata i granata polako ostavljam iza sebe. Nikad neću zaboraviti osećaj straha kada su četnici ubili moga dedu. Toliko sam ga volio. Svi su plakali, a ja nisam mogao da razumijem da moga voljenog djeda više nema", napisao je Luka Modrić u svojoj autobiografiji.

"On je ubijen, a ja sam prošao kroz puno stvari u detinjstvu. No, to ti pomogne da sagledaš stvari i na kraju se ne brineš. Prihvatiš da je svaki poraz i svaka prepreka dio fudbala i naučiš da živiš s tim. To je puno uticalo na mene. Ostavilo je ožiljke na mojoj obitelji, posebno na mom ocu. Bilo je to traumatično razdolje. Nije bilo lako, ali moji su se roditelji trudili da mene i sestru maknu od svih briga tako da nismo previše osjetili sve što se događalo. To je oblikovalo moj karakter i razvio sam se kao osoba, naučio sam se boriti, biti skroman i biti s obje noge na zemlji", naveo je Modrić.