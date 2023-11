Francuz nakon pet godina ćutanja: Luka Modrić mi "ukrao" Zlatnu loptu!

Luka Modrić je 2018. godine prekinuo decenijsku dominaciju Mesija i Ronalda, a sada se javio igrač koji vjeruje da je tada pokraden.

Izvor: Profimedia

Luka Modrić prvi je koji je prekinuo dominaciju Kristijana Ronalda i Lionela Mesija i pripala mu je "Zlatna lopta" 2018. godine. Te godine je sa Hrvatskom igrao finale Svjetskog prvenstva u Rusiji, dok je takođe osvojio i Ligu šampiona sa Real Madridom, pa je većinom glasova došao do najvećeg individualnog priznanja koje jedan fudbaler može da dobije.

Pet godina kasnije, glas je digao Antoan Grizman. Jedan od najboljih fudbalera Francuske na Mundijalu u Rusiji, koji je u glasanju bio na trećem mjestu sa 339 glasova manje u odnosu na Modrića, sada smatra da je pokraden. Prije svega jer je njegova reprezentacija na tom Mundijalu došla do titule i to pobijedivši upravo Modrića i drugove, tako da vjeruje da je to trebalo da bude presudno, kao u slučaju Lionela Mesija ove godine.

U razgovoru za YouTube kanal "Fútbol Emotion", Grizman nije previše detaljisao i samo je odgovorio: "Da, ja sam zaslužio Zlatnu loptu prije pet godina". Čini se da je ipak malo zakasnio, ali ovo nije naravno prvi put da se godinama kasnije podiže bura zbog onih igrača koji nisu osvojili prestižnu nagradu.

Slično je govorio i Vesli Snajder za 2010. godinu i pobjedu Lionela Mesija, mnogo puta je bio nezadovoljan i Kristijano Ronaldo (recimo na Modrićev izbor nije ni došao), dok ima i onih koji smatraju da je Erling Holand oštećen za ovu godinu.

Antoan Grizman inače ove sezone igra fenomenalno za Atletiko i postigao je već 12 golova na 16 nastupa.