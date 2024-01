Svijet je poludio! Predsjednik UEFA zabrinut zbog bezbjednosti na EURO 2024 u Njemačkoj!

Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksander Čeferin izrazio je zabrinutost za bezbjednost na predstojećem Evropskom prvenstva u Nmemačkoj, rekavši da je "svijet poludio".

Izvor: Profimedia

Evropsko prvenstvo održaće se od 14. juna do 14. jula u Njemačkoj, u vrijeme dva krvava ratna sukoba koji zahvata članice UEFA - Rusiju, Ukrajinu i Izrael.

U intervjuu za britanski Telegraf, Čeferin je rekao da bi plasman Ukrajine ili Izraela, kroz baraž u martu, dao dodatnu dimenziju prijetnji po bezbjednost.

"U ova luda vremena, gdje je, geostrateški, svijet poludio, najveća briga je bezbjednost", rekao je Čeferin i dodao da je UEFA vrlo uzbuđena zbog predstojećeg trakmičenja i podržala je Njemačku da bude dobar organizator.

On je rekao da se već u dva navrata sastao sa ministrom unatrašnjih poslova Njemačke, uključujući na prošlonedjeljnoj sahrani legende njemačkog fudbala Franca Bekenbauera.

Predsjednik evropske kuće fudbala rekao je da će se još jednom sastati sa ministrom zbog "potpuno agresivne geopolitičke situacije, zbog koje bi i organizatori Olimpijskih igara u Parizu trebalo da budu zabrinuti".

"Moj strah nije vezan samo za stadione. Pošto će, siguran sam, stadioni biti zaštićeni na pravi način. Ali navijači će biti svuda oko gradova. Hajde da budemo optimistični. I dalje mislim da će sve biti u redu uz podršku nemačkih vlasti, koje su odlučne da nam pomognu", dodao je on.

Čeferin je rekao da je Rusija i dalje suspendovana dok traje rat u Ukrajini, ali da je želio da se kazna ublaži za mlađe kategorije, kako bi se izbjeglo ispiranje mozga ruskoj djeci da mrze Zapad i budu kažnjena za nešto za šta nisu kriva.

Govoreći o ogromnom novcu koji se ulaže u saudijski fudbal, Čeferin je rekao da nije za brigu to što Saudijska Arabija kupuje svoj put do vrha svjetskog fudbala i ostalih sportova. On je istakao da nikada neće dozvoliti da se finale Lige šampiona igra u Saudijskoj Arabiji.

"Čuo sam da neki ljudi pričaju da će biti vrlo srećni ako ga dobiju. Ali niko sa mnom nije razgovarao, konkretno. I naravno, to se neće dogoditi", dodao je slovenački funkcioner.

"Uopšte nisam zabrinut jer evropski fudbal ima jake korijene. To je dio kulture, naše istorije. Ne možete to kupiti. Ne možete", rekao je Čeferin.

Nekadašnji kapiten Liverpula Džordan Henderson je prije šest mjeseci prešao u Al Etifak, ali je prošle sedmice raskinuo ugovor i prešao u Ajaks. On je negirao da je u Saudijsku Arabiju otišao zbog novca, rekavši da je želio da pomogne razvoj tamošnjeg fudbala.

"Idu jer su ugovori veliki. I ne krivim ih zbog toga. Ako su blizu kraja karijere, možda je to nova avantura i da zarade mnogo novca. Ne želim da ih krivim zbog tako nečega. Ali reći da idete negdje da pomognete, to je manje-više šala", rekao je Čeferin, prenijele su agencije.