Liga Evrope po Zvezdinoj mjeri, ali narod hoće Ligu šampiona! Zvezdan Terzić o transferima crveno-bijelih

Generalni direktor Zvezde govorio o prelaznom roku, prvotimimca...

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, govorio je za TV Arena sport o planovima crveno-bijelih i rekao da su oni vezani isključivo za Ligu šampiona, iako je "Liga Evrope po Zvezdinoj mjeri".

"Crvena zvezda pripada narodu, a narod želi da Crvena zvezda bude na najvećoj sceni, u Ligi šampiona, tako da mi nemamo pravo, s obzirom na to da Zvezda pripada narodu, da oduzmemo narodu pravo da na Marakani igraju najbolji klubovi Evrope iz najjačeg takmičenja", rekao je Terzić.

"Vjerovatno je prava mjera Zvezde Liga Evrope, ali druga stvar je što su mnogo veći prihodi od Lige šampiona. Treća stvar, Zvezda je ove jeseni pokazala da može da igra ravnopravno protiv svih klubova. Igrali smo ravnopravno i protiv Mančester sitija i protiv Lajpciga, da ne govorim protiv Jang Bojsa. Spletom nesrećnih okolnosti osvojen je samo bod. Zvezda je svojim igrama ove jeseni zaslužila više od boda. Pokazali smo da kao klub rastemo i da možemo da se sudarimo sa svim klubovima Lige šampiona, čim smo se sudarili sa najboljim klubom na planeti, Mančester sitijem", dodao je on.

Govorio je i o transfer-roku. Da li će napadač Mladosti iz Lučana Uroš Sremčević (17) pojačati Zvezdu? "Gledao sam Lučane i prišao mi je u poluvremenu golman Stamenković, bivši golman Zvezde i rekao mi 'Direktore, hvala vam što ste došli da gledate'", nasmijao se Terzić.

Komentarisao je i "panenku" Jovana Mijatovića u utakmici protiv Spartaka. "On ima nevjerovatno samopouzdanje, to je preduslov da se napravi velika karijera. Ta njegova strast i ljubav prema fudbalu, taj konfidens prema fudbalu, to je nevjerovatno. Izveo je penal na bezobrazan način i izveo bi tako i u 90. minutu u Ligi šampiona, nemam dilemu. On je jesenas iskoristio svoju šansu, Kosta Nedeljković takođe, nadam se da će sljedeći klinci nastaviti tako. Što se tiče transfera Mijatovića, često govorimo da nećemo da govorimo o transferima koji nisu realizovani. Naravno da je za Jovana Mijatovića najveće interesovanje, tržište je nepredvidljiva stvar, postoji šansa i da Jovan Mijatović ostane u Crvenoj zvezdi i do juna."

Da li će prvi golman crveno-bijelih Omri Glazer igrati i na proljeće u istom dresu? "Omri Glazer je potreban Zvezdi, ostavio je izvanredan utisak na nas, uradićemo sve što možemo da ostane, jer nam je prioritet svih prioriteta osvajanje titule. Rekao sam da niko ne može da ode čiji odlazak bi ugrozio osvajanje šampionske titule. U ovom trenutku Glazer nije na prodaju, ali ako dobijemo ponudu koju ne možemo da odbijemo i ako budemo imali u tom trenutku odgovarajuću zamjenu, bilo bi neodgovorno sa naše strane da se Zvezda odrekne tolikog priliva."

Da li prati Partizan? "Naravno da pratim, pratim i rezultate na Kipru, Partizan igra dobro, jesenas je igrao bolje nego što smo očekivali i sve čestitke i Duljaju i igračima Partizana,", poručio je Terzić.