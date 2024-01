Vlahović bijesan napustio teren uz psovke: Sudija odsvirao kraj, Dušan totalno izgubio živce! (VIDEO)

Na koga je Vlahović bio ljut, još uvijek nije jasno. A imao je i zašto da bude bijesan...

Au, kako je bijesan Dušan Vlahović! Srpski napadač je nastavio seriju golova u dresu Juventusa pošto je pogodio i u meču sa Empolijem i to u 51. minutu meča poslije kornera. Ipak nije to bilo dovoljno da "stara dama" dođe do pobjede pošto je pogotkom u 70. minutu mladi Tomaso Baldanci donio izjednačenje 1:1.