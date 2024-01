Tužio Crvenu zvezdu i traži milione! Barak Bahar i cijeli tim hoće sve plate, do 2026!

Izraelski trener tužio Zvezdu nadležnim institucijama pod okriljem FIFA, tvrde mediji u njegovoj zemlji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Bivši trener Crvene zvezde Barak Bahar tuži Crvenu zvezdu za milione", objavio je izraelski portal "One". Prema istom izvoru, trener traži milione evra za plate koje nisu isplaćene njemu i njegovom timu, a koje su garantovane njihovim ugovorima. Oni traže i plate za predstojeće tri godine, unaprijed!

Barak Bahar je u tu svrhu angažovao advokata Morana Meirija i Izraelci naglašavaju da nije samo trener podnio tužbu, već i njegovi saradnici, sa kojima se zadržao u Zvezdi šest mjeseci, od prošlog juna do decembra, kada je smijenjen poslije poraza u derbiju i pada na drugo mjesto tokom zimske pauze.

Uz Bahara, Zvezdu tuže i njegov pomoćnik Gaj Sarfati, trener golmana Gaj Vejsinger i analitičar Adam David, koji se na društvenim mrežama mjesecima oduševljavao ambijentom na Zvezdinim utakmicama i komunicirao sa navijačima.

Bahar je imao ugovor do 2026. godine i izraelski novinari tvrde da mu on daje pravo da tuži Zvezdu pred FIFA institucijama i da zbog toga ne mora da ide kroz sudsku proceduru. Isti medij podsjeća i na riječi generalnog direktora Zvezde, Zvezdana Terzića, da će Barak Bahar biti plaćan dok ne nađe novi posao. "On nije čovjek koji traži novac koji nije zaradio", govorio je Terzić.

Međutim, nove informacije iz Izraela tvrde suprotno.