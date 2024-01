BAHAR TUŽI CRVENU ZVEZDU! Haos se nastavlja, Izraelci otkrili nove detalje

Barak Bahar sprema tužbu protiv Crvene zvezde.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Barak Bahar sprema tužbu protiv Crvene zvezde! Poslije otkaza i povratka u domovinu izraelski stručnjak želi pravnim putem da reši nesuglasice sa crveno-bijelima pišu tamošnji mediji. Navode da mu srpski klub duguje platu i da će to da riješi tužbom pred FIFA.

"Bahar, kao i njegovi pomoćnici Gaj Sarfati, Gaj Vesinger i skaut Adam David uskoro će podnijeti tužbe protiv Zvezde zbog neisplaćenih zarada. U pitanju su plate za prethodnih nekoliko mjeseci. Kada je otpušten iz kluba su prvobitno rekli da je postignut dogovor, ali to nije istina. On je imao trogodišnji ugovor i obratiće se institucijama FIFA", piše u tekstu izraelskog portala "One". Podsjetimo, oni su imali godišnju platu od 1,2 miliona evra.

Na nedavnoj konferenciji za medije generalni direktor crveno-bijelih Zvezdan Terzić pričao je o toj situaciji.

"Ugovor je potpisan na tri godine, Bahar je imao svoju platu i imaće pravo da prima platu dok ne nađe posao. Neće da uzima pare koje nije zaradio, ubrzo će naći klub i tada prestaje naša obaveza plaćanja plate njemu. Žao mi je zbog prekida saradnje, radi se o odličnom treneru, radi se o treneru koji je došao da napravimo iskorak u Evropi. Bahar je odličan čovjek i neke stvari se nisu poklopile od one euforije. Zna da sa ovim skupom igrača nije smio da završi jesen kao drugoplasirani. Da budem iskren, ne u njegovu odbranu, njemu se sve svelo u dvije utakmice na sreću. To su utakmice u Bernu i protiv Partizana u Humskoj. Obje utakmice smo zaslužili da pobijedimo, ali nećemo da pričamo o statistici, to je kao bikini", objasnio je Terzić tada.

Poslije prekida saradnje Zvezda je ekspresno reagovala. Postigla je dogovor sa Vladanom Milojevićem i vratila trofejnog stručnjaka na Marakanu. On će voditi tim u nastavku sezone i boriće se za titulu sa Partizanom. Za to vrijeme uprava kluba izgleda će imati pravnu bitku sa Baharom...