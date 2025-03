"Želimo da 'zmajevi' igraju u Banjaluci, a činimo sve da se to nikad ne desi"

Bosna i Hercegovina je odlično startovala u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine!

"Zmajevi" su pobjedama nad Rumunijom (0:1) i Kiprom (2:1) osvojili maksimalnih šest bodova po drugi put u istoriji. Prethodno, jedino je tim Safeta Sušića to uspio u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu, na kojem je zabilježen jedini nastup BiH na velikom takmičenju.

Iako je prerano o tome govoriti, ali poslije dvije pobjede na startu ozbiljnu kandidaturu da ponovi taj uspjeh ima i ekipa Sergeja Barbareza.

Uprkos tome, atmosfera na tribinama "Bilinog polja" nije bila u potpunosti slavljenička jer je tokom duela sa Kipranima dobar dio navijača BiH skandiranjem vrijeđao predsjednika FS BiH Vicu Zeljkovića.

Tim povodom putem društvenih mreža, oglasio se član Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH Nedim Musić, inače iz Gračanice, koji je stao u odbranu Zeljkovića, ocijenivši njegov mandat kao najuspješniji u modernoj istoriji Saveza.

"Izvanredni rezultati naše reprezentacije proteklih dana, nisu nam bili dovoljni da se isključivo prepustimo uživanju u sportskim uspjesima, nego smo morali ispoljiti i 'ono naše, sad već tradicionalno'…”, započeo je Musić svoju poruku.

"Nek sav svijet vidi, da je Bosnom behar probeharao, a da nas je život razočarao, jer nama i ne treba i ne želimo drugačije… Deklarativno, već godinama, želimo da za našu reprezentaciju igraju i navijaju svi od Une do Drine, od Save do mora, želimo da nam reprezentacija sutra igra u Banjaluci ili Ugljeviku, a sve činimo da se to nikad ne desi".

Musić je posebno naglasio da je Zeljković, bez obzira na lične i političke veze, ostvario značajne rezultate na čelu FS BiH, posebno u organizaciji takmičenja, infrastrukturnim projektima i finansijskoj stabilnosti.

"Nepotrebna i neumjesna skandiranja, protiv prvog čovjeka FS BiH, koji je uzgred budi rečeno, daleko najsposobniji predsjednik pomenutog Saveza posljednjih decenija, šalje kontra-poruku i potvrđuje našu očigledno, papirnatu deklarativnost, po kojoj je Bosna i Hercegovina domovina i majka svih nas, ali ipak sa pravom na prigovaranja, svojatanja, dominaciju".

"Treba znati da kada igramo loše – ne igra Vico, kada igramo dobro – opet ne igra Vico, to je valjda svima jasno?”, dodao je, podsjećajući da je Savez pod njegovim vodstvom najorganizovaniji i najbogatiji u istoriji, te da se može pohvaliti rezultatima na klupskom nivou, kao i selektorskim rješenjima koja su odraz volje navijača.

Dotakao se i često spominjane povezanosti Zeljkovića s politikom:

"Protežira banjalučki Borac, čiji je predsjednik donedavno bio? Sudijski lopovluk počeo sa Vicom? Moguće. Samo je činjenica, da je taj isti Borac kao predstavnik Bosne i Hercegovine i u Evropi pokazao koliko vrijedi. Ili je problem to što mu je Dodik ujak? Zamislite da sad svima nama neko sudi i određuje se, spram naših ujaka, stričeva, amidža, dajdži, rođaka itd.?”

Musić je zaključio da sve optužbe na račun predsjednika Saveza trebaju biti potkrijepljene konkretnim dokazima, umjesto da se, kako kaže, skandira "u prazno".

"Ukoliko sam u krivu i ako neko ima saznanja da Zeljković radi nešto protivzakonito, da nam kao što se tvrdi, urušava fudbalsku reprezentaciju i ‘najvažniju sporednu stvar’ generalno, samo dajte dokaze, da ga tužimo i da podnosimo krivične, da ne skandiramo u prazno".

Na kraju, poslao je i direktnu poruku predsjedniku Fudbalskog saveza BiH.

“Što se mene, ovako neupućenog tiče, predsjedniče Vico Zeljkoviću, samo nastavite raditi započeti posao i budite odmjereni gospodin u izjavama kao i do sada", zaključio je Musić, a prenio "Sport 1".

