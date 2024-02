Gvardiola, uzmi Vlahovića! U čemu je Haland bolji? Poznati Italijan progovorio: Ne provociram, dao bi 50 golova u Sitiju

Legendarni italijanski fudbaler poslao poruku Pepu Gvardioli

Bivši italijanski golman Đovani Gali savjetuje Pepa Gvardiolu da dovede Dušana Vlahovića u Mančester siti. Prema njegovom mišljenju, srpski golgeter iz Juventusa nije lošiji od Erlinga Halanda, norveškog centarfora koji je najjače ofanzivno oružje prvaka Evrope i Engleske.

"Slab sam na Dušana. Znam ga od kada je bio u Firenci, izvanredan je. Ima sve. Odlučnost, želju, fizikalije i ubistvenu levu nogu. Jak je i u igri glavom. U ovom trenutku je fizički spreman i sada je igrač koga smo upoznali u Fiorentini. Fizički problemi mučili su ga čitave godine, ali sada dokazuje da je šampion. Ovom može da zvuči kao provokacija, ali nije. Da sam Gvardiola i da me pitaju da zamijenim Vlahovića i Halanda, uradio bih to."

"Dušan nema ništa manje od Norvežanina. Mora da koristi svaku priliku u Juventusu, jer ne stvaraju mnogo gol-šansi kao Mančester siti. Ali bez obzira na to, Vlahović je postigao 12 golova. Volio bih da ga vidim u ofanzivnijem timu. Da je u Mančester sitiju, i on bi postizao 50 godina po sezoni kao Haland, siguran sam u to", rekao je on.

Gali je legendarni golman, branio je za reprezentaciju Italije i obilježio je osamdesete godine svojim odbranama. Poslije završetka karijere otkrio je talente kao Hameda Traora iz Napolija i Amada Dijaloa iz Mančester junajteda.

Đovani Gali branio je za Fiorentinu devet godina, Milan četiri sezone, Napoli tri sezone, a potom je po godinu proveo u Parmi i Lukezeu, gdje je završio karijeru 1996. godine. Italijanski novinari pozvali su ga za komentar povodom nedjeljnog derbija Inter - Juventus, u kojem će Vlahović biti u centru pažnje. "Nerazuri" u Milanu će dočekati "staru dami" sa bodom više i odigranom utakmicom manje i poslije prošlonedjeljnog kiksa Juventusa protiv Empolija tim iz Torina mora ostvari pozitivan rezultat na stadionu "Đuzepe Meaca".

"Lautaro je ključni Interov igrač, postao je lider ekipe i stekao je veliku zrelost. Osjeća veću odgovornost od kada nosi kapitensku traku i našao je idealnog saigrača u Markusu Tiramu, jer Francuz uradi 'prljavi' posao, pa je Lautero svjež ispred gola i garantuje 22-25 golova svake sezone", rekao je Italijan.

Sa druge strane, Vlahović će predvoditi Juve kao i prethodnih nedjelha, kada je pogađao protiv Frozinonea (2:1), asistirao protiv Rome (1:0), donio pobjedu protiv Salernitane (2:1), dao dva spektakularna gola protiv Sasuola (3:2), bio dvostruki strijelac i protiv Lećea (3:0), a pogodio je i u remiju protiv Empolija (1:1), što ipak nije bilo dovoljno da Juve prošle nedjelje ostvari pobjedu.