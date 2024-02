Kristijano Ronaldo ugledao oca i zaplakao! Slomio se i prekinuo intervju: Odakle vam ovaj snimak?

Kristijano Ronaldo ne govori često o ocu, ali u jednom intervjuu se slomio kada ga je ugledao tokom intervjua.

Izvor: YouTube/CRIS RONALDO

Kristijano Ronaldo (39), jedan od najboljih fudbalera u istoriji, najbolji strijelac u istoriji (sa više od 850 seniorskih, zvaničnih golova), osvajač pet Zlatnih lopti, prvak Evrope u klupskoj i reprezentativnoj konkurenciji, igrač koji je sa Leom Mesijem obilježio fudbalsku eru dugačku skoro 20 godina... Međutim, njegov pokojni otac nije doživio da sve to vidi.

Otac Kristijana Ronalda Žoze Dinis Aveiro bio je baštovan u lokalnoj upravi i povremeno ekonom kluba Andorinja, na Ronaldovom rodnom ostrvu Madeira. "CR7" rođen je kao četvrto i najmlađe dijete svog oca i majke Mariuje Dolores, jer ima dvije starije sestre i brata.

Za razliku od majke, koja je uvijek bila kraj njega, da ga čuva, zaštiti i da mu omogući da postane fudbaler, otac je bio alkoholičar i od posljedice te bolesti preminuo je 2005, dok je Kristijano i dalje hvatao zalet kao veliki talenat Mančester junajteda. Žoze je preminuo u septembru 2005, kada je Kristijano imao samo 20 godina.

Prema svjedočenju fudbalera i njegove majke, otac "nikad nije bio tu", jer je praktično sve vrijeme bio pijan. Ronaldova majka tvrdila je da ga praktično nikad nije do kraja ni poznavala.

A prije nekoliko godina, u intervjuu sa poznatim engleskim novinarom Pirsom Morganom, Ronaldu je pušten video-snimak intervjua iz 2004, kada je TV ekipa pronašla Ronaldovog oca i pitala ga za sina. Kristijano se nasmijao i očekivao je da to bude šaljiv intervju. Pogledajte oca Kristijana Ronalda:

"Mogao bih da odem u Lisabon da gledam finale (Evropskog prvenstva 2004. godine, prim. ovin), ali to je previše za moje nerve. Postajem nervozan. Bolje je da gledam utakmicu na TV-u. Njegova majka je nezamjenljiva. Posvećuje mu vrijeme, ona je njegov tjelohranitelj i daje mu najbolju pažnju", govorio je Ronaldov otac, na šta se Kristijano rasplakao i jedva se smirio. "Nikad nisam vidio ovaj video", govorio je Kristijano kroz suze. "Nevjerovatno..."

Kako je slušati dok otac govori da je ponosan? Mora da znači mnogo.

"Očekivao sam da intervju bude šaljiv, nisam očekivao da ću se rasplakati. Nikad nisam vidio ovaj snimak. Moram da imam ovo, za svoju porodicu. Nikad zaista nisam upoznao svog oca. Bio je pijana osoba, nikad nismo imali normalan razgovor, bilo je teško. Sjajno me je tretirao, bio sam pažen kao dragulj u porodici i znao je da ću uspjeti kao fudbaler. I rastuži me to...", nije mogao Ronaldo da nastavi. "Izvinite..." Pogledajte Ronaldove suze:

"Tužno mi je to što me nije vidio da postajem 'Broj jedan', da osvajam nagrade, ništa nije vidio od toga. Moja porodica, moj brat, sestre, čak i moj najstariji sin, a moj otac ništa nije vidio. Preminuo je mlad, ali tako je - kako je. Možda sam sve ostvario u fudbalu jer je on 'gore' i daje mi energiju. Osjećam to."

Koliko je na primjeru svog oca naučio i sebe i uči svoju djecu kako ne bi trebalo?

"Mislim da sam dobar otac, niko nije savršen, i dalje učim, ali mislim da sam dobar otac. Iskoristio sam primjer svoje majke, svoje porodice, svog oca... Svojim primjerom, naučenim u porodici, govorim im da moraju da rade naporno, da poštuju ljude", govorio je Ronaldo u tom intervjuu.

Kristijano sada živi u Saudijskoj Arabiji sa svoje petoro djece i sa svojom partnerkom Georginom, koju je upoznao dok je radila u butiku u Madridu.

Ronaldova majka, Dolores, uvijek je uz svog sina i bilo je perioda u njegovoj karijeri kada je neprestano dolazila na utakmice i slavila njegove golove u loži. Posebno dok je igrao u Real Madridu i osvojio četiri Lige šampiona sa "kraljevskim klubom".