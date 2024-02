Čeferin oštar prema Bobanu: Mogao sam da ostanem do 2031. ali ne želim! Samo sam htio da vidim pravo lice nekih ljudi...

Slovenac je prilikom obraćanja na Kongresu FIFA bio oštar prema bivšem hrvatskom reprezentativcu.

Prijedlog izmjene Statuta UEFA, prema kojem bi Aleksander Čeferin mogao još jednom da se kandiduje za mjesto predsjednike ove organizacije, bio je praktično jednoglasno usvojen na Kongresu Evropske kuće fudbala u Parizu.

Slovenac je, ipak, odlučio da šokira evropsku javnost i saopšti da po isteku sadašnjeg mandata, 2027. godine, više neće obavljati ovu dužnost.

Kako je istakao prilikom današnjeg obraćanja u francuskoj prestonici, planski je predložio da pojedinac na čelu evropskog fudbala može da bude maksimalno 16, a ne 12 godina kao do sada.

"Odlučeno je da mogu da budem do 2031. godine, ali ja to ne želim. Umoran sam od borbe s korona virusom, dva rata, kvazisupperligama i samoprozvanim moralnim autoritetima koji su moralni samo dok se ne radi o njihovim ličnim interesima. Ovim prijedlogom sam samo želio da vidim pravo lice nekih ljudi i vidio sam ga", istakao je Čeferin, misleći na Zvonimira Bobana, koji je nedavno podnio ostavku nakon sukoba sa Čeferinom, upravo zbog izmjene spornog dijela Statuta, sa kojom se Hrvat nije slagao.

"Reći ću samo nekoliko rečenica o tom samoprozvanom moralnom autoritetu. Znate svi o kome pričam i on ne zaslužuje nikakav komentar od mene, ali moram da kažem nešto o njegovom patetičnom plaču o moralu. On je jedan od onih koji je znao da se neću kandidovati za mandat do 2031. godine, ali je i pored toga napisao ono narcisoidno pismo. Nije mogao da sačeka moj današnji govor jer tada njegovo plakanje ne bi imalo smisla. Sada vi sami procijenite čiji lični interesi su upitni i čiji je moral upitan", riječi su kojima je Čeferin prozvao proslavljenog hrvatskog fudbalera, koji je nakon ostavke na funkciju u UEFA istakao:

"Razgovarao sam s predsjednikom UEFA o problemu koji se dogodio tokom posljednjeg sastanka Izvršnog odbora UEFA u Hamburgu. Riječ je o prijedlogu o izmjeni statuta UEFA kako bi se Čeferinu, na sljedećem kongresu 8.2. u Parizu, omogućila nova kandidatura nakon ovog mandata, koji je trebalo da mu bude posljednji. Nakon što je uvidio moju najveću zabrinutost i moje potpuno neslaganje s načinom i samim prijedlogom, predsjednik mi je odgovorio da za njega ne postoji nikakav pravni ni moralno-etički problem - i da će bez ikakve sumnje nastaviti s tom, po mom mišljenju, pogubnom idejom. Paradoksalno, upravo je Čeferin 2017. godine predložio i pokrenuo paket reformi koje je trebalo da zaštite UEFA i evropski fudbal od 'lošeg upravljanja' koje je bilo 'modus operandi' starog, pokvarenog i već toliko puta optuženog sistema. Glavne dvije tačke reformi bile su da ni predsjednik ni članovi Izvršnog odbora ne mogu da se kandiduju više od tri puta (12 godina) te je uveden starosni limit na 70 godina za sve članove Izvršnog odbora."

