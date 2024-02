Velika drama u Kupu BiH: Prvoligaši namučili premijerligaše, ali favoriti nakon penala ipak idu u četvrtfinale

Teškom mukom Sarajevo i Široki Brijeg izborili plasman u narednu rundu Kupa Bosne i Hercegovine.

Sloboda iz Tuzle i Stupčanica pokazali su zube favoritima iz Premijer lige, namučili ih, ali su Sarajevo i Široki Brijeg ipak izborili plasman u četvrtfinale Kupa BiH.

Pružili su klubovi koji igraju u nižem rangu takmičenja dostojan otpor, vratili se iz minusa i izborili penale, ali su premijerligaši imali više sreće i spretnosti u penal-lutriji, te se plasirali među osam najboljih u najmasovnijem takmičenju, pridruživši se Veležu, Jedinstvu (Bihać), Zrinjskom i Posušju koji su to učinili u petak i subotu.

Golom Ajdina Hasića Sarajevo je imalo prednost u prvom poluvremenu duela u Tuzli, ali nošeni podrškom sa tribina dobro ispunjenog "Tušnja", igrači Slobode stigli su do izjednačenja početkom nastavka. Strijelac za 1:1 bio je Kenan Delić. S obzirom na to da se do kraja meča rezultat nije mijenjao, pristupilo se izvođenju penala, a Sarajlije su slavile 4:2.

Širokobriježani su na poluvremenu imali dva gola prednosti, Luka Mamić i Ilija Bagarić pogađali su za 0:2, ali je Stupčanica uspjela da se vrati. Mislav Matić postigao je autogol u 57. minutu i vratio domaće u igru, da bi Stefan Božić u 73. minutu pogodio za penale. Kao i u Tuzli, gosti su bili precizniji sa "kreča" i slavili 4:2.

Sloboda i Stupčanica tako su pokazali da su s razlogom najozbiljniji kandidati iz Prve lige Federacije BiH za plasman u bh. elitu. Tuzlaci su zimsku pauzu u prvenstvu dočekali na liderskoj poziciji sa 36 bodova, dok tri boda manje na drugoj poziciji ima tim iz Olova.

Fudbaleri Sloge su u Modriči upisali minimalan trijumf nad ekipom Igmana, a pogodak vrijedan plasmana u narednu fazu takmičenja postigao je Dejan Vidić u šestom minutu sudijske nadoknade iz penala.

Danas će biti odigrana i posljednja utakmica osmine finala, a od 18.30 u Banjaluci se sastaju Borac i Zvijezda 09.

KUP BIH - OSMINA FINALA:

Stupčanica - Široki Brijeg 2:2 (0:2) penali 2:4

/Matić 57 ag, Božić 73 - Mamić 8, Bagarić 40/

Sloboda - Sarajevo 1:1 (0:1) penali 2:4

/Delić 51 - Hasić 32/

Sloga Meridian - Igman 1:0 (0:0)

/Vidić 90+7 pen/



Borac - Zvijezda 09 (18.30)

Odigrano u subotu:

Jedinstvo (Bihać) - GOŠK 0:0 penali 4:2

Zrinjski - Slavija 3:0 (2:0)

/Ćuže 3, 8, Savić 54/

Posušje - Laktaši 2:0 (2:0)

/Pavković 2, 22/

Odigrano u petak:

Velež - Tuzla siti 3:2 (1:0)

/Vehabović 20, Suljić 50, Haskić 69 - Hadžić 60, Delimeđac 61/

