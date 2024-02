Stadion koji je nekada bio pravi ponos svog grada i ostrva, sada leži ruiniran i djeluje kao opasnost za svakog ko kroči na tribine ili teren.

Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer

Italija je prethodnih godina konačno krenula u projekte izgradnje novih stadiona i počela je da poboljšava infrastrukturu. Između ostalog 2017. godine u Kaljariju napravljen je "Stadion Sardinija" koji je kasnije iz sponzorskih razloga nazvan "Unipol Domus". Nakon što je 10. septembra 2017. godine taj stadion otvoren, jedno zdanje je napušteno!

U pitanju je kultni stadion "Sant Elija" koji je od 1970. do 2017. bio dom ne samo fudbalera Kaljarija već jako često i reprezentacije Italije. On je zamijenio prvi Kaljarijev dom, "Bombonjeru" Sardinije stadion "Amiskora" 1970, godine. Tada je Kaljari predvođen nedavno preminulim Điđijem Rivom uzeo svoj prvi i jedini Skudeto.

Tada se ekipa preselila na tada moderni i ogromni stadion "Sant Elija" kapaciteta 60.000 ljudi. To je čak i premašeno pa je na jednom evropskom meču sa Sent Etjenom čak 70.000 navijača gledalo meč. Danas, samo nekoliko godina nakon što se Kaljari preselio na novi stadion, "Sant Elija" izgleda sablasno. Trava je uvenula u terenom vlada korov, toaleti i prostorije u okviru stadina su ruinirani i opljačkani, a tribine su u očajnom stanju. Uvjerite se i sami:

Vidi opis Užas na kultnom stadionu: Napravljen da bude ponos Italije, na njemu se igrao Mundijal, sada je ruglo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Youtube/TheFreakshow - Urban Explorer Br. slika: 20 20 / 20

Nekada ponos Italije je sada u očajnom stanju, a prije samo 34 godine tu su se igrali mečevi Svjetskog prvenstva. Za Mundijal u Italiji 1990. godine kapacitet je smanjen sa 60.000 gledalaca na 40.919, ali tu nije bio kraj renoviranju. Dugogodišni vlasnik i predsjednik Kaljarija, italijanski milijarder Masimo Selino, izazvao je pravi bijes navijača kada je dodatno smanjo kapacitet prvo na 23.834 pa na 16.000 gledalaca.

Razlog za to je bilo što je Kaljari stalno ispadao iz Serije A, pa se vraćao nazad iz Serije B i posjete na stadionu su bile slabe. Ipak navijači su bili bijesni, ali Selino je takođe bio nezadovoljan. On je htio svojim novcem da napravi novi stadion, ali mu to gradske vlasti nisu dozvoljavale, pa je na kraju pritisnut time i napustio klub i kupio Lids junajted. A kakvo je stadnje "Sant Elije" bilo i dok se tamo igrao fudbal svjedoči i ova Selinova izjava iz 2012. godine,

"Jedan od naših zaposlenih je umalo stradao od strujnog udara. Ovdje riskirate život. Na tom stadionu nema čak ni najosnovnijih sigurnosnih mjera", rekao je tada i na kratko preselio ekipu u Trst. Sada, stadion trune i djeluje kao da bi mogao da se sruši svakog momenta. 1970. su tu igrali šampioni Italije, 20 godina kasnije je Engleska odigrala mečeve sa Republikom Irskom, Holandijom i Egiptom na ovom terenu, a sva je prilika da se fudbal više neće igrati na "Sant Eliji".

Tako su Sardinija i Kaljari sada ostali sa dva napuštena stadiona velike istorije "Sant Elijom" i "Amiskorom" sa kojima ne zna šta da radi a na novom stadionu "Unipol Domus" Kaljari opet muči stare muke. Trenutno su 19. u Seriji A sa 19 bodova iz 25 utakmica i bore se za opstanak.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!