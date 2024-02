"FK Partizan duguje 23, 24 miliona evra" Ostoja Mijailović: Možemo da ostanemo bez stadiona

Ostoja Mijailović govorio je o poreskom dugu FK Partizan i stadionu crno-bijelih pod hipotekom

Ostoja Mijailović govorio je za TV Prva o budžetu, finansijama i funkcionisanju KK Partizan, a takođe je sa velikom zabrinutošću pričao i o problemima crno-bijelog sportskog društva. On je ukazao na to da je poreski dug FK Partizan veći od 20 miliona evra, a da je stadion pod hipotekom.

"Kao predsjednik JSD Partizan sam jako zabrinut zbog situacije koja je mnogo teža od 3,4 miliona evra poreza (Košarkaškog kluba Partizan). To je dug koji mora da se plati i platiće se, ali brine me druga situacija", rekao je on.

"Milorad Vučelić kad je bio predsjednik JSD Partizan prije mene bio je i predsjednik FK Partizan, stavio je hipoteku na stadion Partizana od 11,7 miliona evra, za interes i za račun Poreske uprave, na ime poreskog duga FK Partizan. Naš predsjednik države je u februaru prošle godine iznio podatak da je FK Partizan tada dugovao 20 miliona evra poraza i da ne plaća ništa. To znači da u ovom trenutku imaju 23-24 miliona evra duga za porez".

"Zabrinut sam zbog stadiona"

"Država je krenula da naplaćuje porez sportskim klubovima i to podržavam, neka se naplati porez svim klubovima. Moje pitanje je šta ćemo da radimo kada krenu da naplaćuju Fudbalskom klubu Partizan porez od 23-24 miliona evra, a stadion je pod hipotekom, koji je u vlasništvu JSD Partizan, a dat za garanciju za poreski dug FK Partizan? Država može da dođe na izvršenje na stadion i da konvertuje kapital JSD Partizan na ime poreskog duga. Dug je 23-24 miliona evra poreza i oni su takođe sportski klub, kao i mi", kazao je Mijailović.

"Kao predsjednik sportskog društva koje inače gazduje imovinom koju su dali za kolateral za poreski dug, zabrinut sam za to šta će se dogoditi sa stadionom Partizana?", dodao je on.

Mijailović je naglasio da postoji mogućnost da sportsko društvo izgubi stadion.

"Ako dođemo u situaciju da Poreska uprava uzme stadion koji su stavili pod hipoteku, Sportsko društvo Partizan kao porodica ostaje bez jedine i najvrednije imovine. O tome mora da se priča, o tome mora da se razmišlja i to jako veliki problem za sportsko društvo čiji sam predsjednik", podvukao je Ostoja Mijailović.

