Samo Partizan državni projekat? Nije pošteno to reći! Ostoja Mijailović: Zvezda dobila duplo više novca!

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović detaljno govorio o finansijama, budžetu, zaradi kluba, poreskom dugu...

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je u intervjuu za TV Prva o poreskom dugu, budžetima, pozivu trenera Željka Obradovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da klub iz Humske iznese detalje svojih finansija, govorio je i o pomoći države...

"Ja sam nekada realno tužan što se sklonimo sa parketa i pričamo o takvim stvarima. Potpuno je normalno da imamo poslovanje koje bi trebalo da bude unutar kluba, a da u javnosti pričamo o košarci, košarkaškim utakmicama, parketu, pobjedama, porazima... U životu je jako važno podnositi podjednako dobro i pobjede i poraze. Nemojte se previše radovati kad pobijedite, niti previše tugovati kada gubite. Što se tiče Kupa u Nišu, mislim da je Crvena zvezda zasluženo pobijedila tu utakmicu, mi smo imali svoju šansu, vodili smo devet razlike negdje na 15. minutu, izgubili smo svoju šansu jer smo u jednom trenutku pali sa igrom i Crvena zvezda je pobijedila tu utakmicu pošteno".

"Već drugu ili treću godinu zaredom idu te iste prozivke sa tribina, kao što idu i sa naše, ka predstavnicima Zvezde, ka državnim organima, a mislim da te prozivke prave veliku nervozu u klubovima, u javnosti, u evropskoj košarci i nikome nisu dobrodošle. Onda se koriste, pa se preformulišu u medijima, prevodi se u politiku i nastane sveopšti haos. To ne radimo samo mi, to radi i Crvena zvezda i neki naši ljudi. Uvijek sam rekao 'Čestitamo', i sada joj kažem, zašto da ne? Sedam godina sam na čelu Partizana, mnogo utakmica smo pobijedili, mnogo izgubili, bilo je utakmica kada pobijedimo 25 razlike, bilo je i kada izgubimo 25 razlike. Da li sam tužan kada izgubimo 25 razlike? Naravno da sam tužan, volim Partizan kao što volim i sebe, radim ovo svim srcem, ali nisam neko ko će da traži alibi u drugome kad izgubimo. Sport je takav, možete da padnete, izgubite utakmicu, ali morate da ustanete i idete dalje. Nismo mi tu zbog nas, mi smo tu zbog navijača, klubova, interesa miliona navijača koji gledaju sve ovo i moramo na profesionalni način da pristupamo i da se takmičimo na što bolji način"

"Prozivke moraju da prestanu"

"Nikad nisam podržavao uvrede. Na uvrede predsedniku Vučiću sam 'sto puta' izlazio u javnost i rekao da to ne bi trebalo da se radi. Armija naših navijača, koja plaća karte, dolazi na utakmice i pomaže klubu, a velika manjina upućuje prozivke ka predstavnicima države, drugih klubova, nečijim ženama i tako dalje... Partizan je od kada sam predsjednik kluba platio milion i po evra kazne za takve stvari. Nama i za 'Vučiću pe*eru' stižu kazne godinama. Naši navijači moraju da budu svjesni da svaki njihov ispad i svaku uvredu plaćamo debelo. Za milion i po evra, mogli smo da dovedemo kvalitetnog igrača, možda i da dobijemo neku Evroligu, ABA ligu, šta god. Te prozivke sa obje strane moraju da prestanu, u interesu košarke. U trenutku smo da moramo da nađemo način da budemo stalni članovi Evrolige, a ove prozivke nam uopšte ne idu na ruku".

"Mislite da mi nagovaramo navijače šta da pjevaju? Mi nismo politička, već sportska organizacija, zabranjeno nam je Zakonom o sportu da se bavimo politikom. U KK Partizan ljudi koji su zaposleni, od igrača, do svih, nikada nisu učestvovali ni na kakvim protestima. Da vam kažem jednu stvar, na protestima opozicije učestvovali su neki igrači, kapiteni, zaposleni nekih drugih klubova, pa to pogledajte i bavite se time. Država koja pomaže klubove uvijek izvuče deblji kraj".

Na pitanje da i jedni i drugi primaju veliki novac, a onda za svaki poraz krive državu, Mijailović je odgovorio: "Molim vas da kada kažete 'vi', dane mislite sve nas zajedno. Kao prvo, sa tribina ne vrijeđaju svi, već deo naših navijača i to već 14-15 godina, ne samo ove ili prošle godine. KK Partizan i uprava kluba ne podržavaju nikakvo vrijeđanje, a prije svega vrijeđanje ka predsjedniku Vučiću. Ne znam kako uvijek upetljamo predsjednika države da dođemo u situaciju da sa njim treba da pričamo o košaršaškim klubovima. KK Partizan je šraf u sistemu, kao i KK Crvena zvezda, koji je doneo ovoj zemlji mnogo radosti, mi treba da se svedemo na naše međusobne odnose i na zajednički košarkaši interes, a da pustimo predsjednika i vladu da se bori sa državnim problemima, kako bismo mogli da imamo ambijent da funkcionišemo"

"Ovde sam kao predsjednik KK Partizan i predsjednik JSD Partizan i pitam vas - kad sam sa nekim nepoštovanjem pričao o državi?"

O pomoći države i Partizanovoj zaradi

Da li postoje klubovi u kojima se više ulaže u Evropi od Crvene zvezde i Partizana? "Potpuno je jasno - ne postoje. Nemam podatke za druge klubove, ali sam siguran da je država Srbija u vrhu po ulaganjima u klubove. Država Srbija ulaže u košarkaške, fudbalske, vaterpolo, rukometne klubove i ostale sportove. Nisam siguran da je bilo koja vlast, a sad nisam ni na strani vlasti ili opozicije, već govorim realno, a pamtim od devedesetih, da je više ulagala u sport, a da su klubovi u međusobnim prepucavanjima više petljali državu u to. Ne kažem da to činimo samo mi, niti otvoreno, niti bočno, dezinformacijama kroz društvene mreže. Uvijek sam se ljudi zahvalio državi i uvijek sam trpio kritike. Pitaju me zašto se zahvaljujem državi, a zar se ne zahvaliti kada dobijemo pomoć? Mi smo 2020. godine, koja je bila jako teška zbog korone, od države dobili 71 odsto budžeta, 4,4 miliona evra. Da te godine nije bilo državne pomoći, pitanje je kako bismo se takmičili u sezoni 2020/21"

Govorio je Mijailović i o pomoći države po sezonama, kao i o zaradi kluba iz godine u godinu.

"Mi smo željeli da izbacimo tabelu i bez poziva našeg trenera i države, koja nas je nekoliko puta pozivala da to uradimo. I izbacili smo tačne podatke. Znači, 2017. godine kad sam došao država je dala 1,2 miliona evra, 2018. je dala 1,8 miliona, 2019, je dala 2,7 miliona evra. Potom dolazi godina 2020, kada nam se ruši cijela organizacija, da je 4,4 miliona evra, a onda dolazi 2021. kada dolazi Željko Obradović. Država daje te godine 5,1 miliona evra. Onda dolazimo do situacije da 2022. dobijemo 5,6 miliona evra. Ove sezone dogovorili smo šest, dobili smo tri, a tri ćemo dobiti do kraja sezone. Dakle, u odnosu na 2017. i u odnosu na ovu sezonu 2023/24 doblii smo pet puta više nego 2017. godine. I tu se vidi da država pomaže permanetno i podržava projekat koji raste"

"Takođe, izbacili smo u uporednoj tabeli i svoje prihode, od privatnih sponzorstava, prodaje karata, garderobe... Na sve moguće načine kako prikupljamo. Te 2017. zaradili smo 1,4 miliona kao klub bez pomoći države, 2018. zaradili smo 1,6 miliona, 2019. godine 3,2 miliona, a 2020. nam padaju prihodi na 1,8 miliona i ne bismo se takmičili tri sezone na ovom nivou da nije bilo pomoći od 4,4 miliona evra. I to ljudi treba da znaju, to je pošteno da kažem. Onda nam 2021. prihodi sopstvetni rastu na 6,8 miliona evra, potom 2022. na 10 miliona evra i ove godine biće 14 miliona evra. U sezoni 2017/18, kada sam došao, uzeli od karata 33 hiljade evra, ove ćemo zaraditi osam miliona evra na prodaji karata. Platićemo nešto malo manje od milion evra poreza na karte. Nama su se 250 puta uvećali prihodi od karata i važno je napomenuti da je država pratila sa ulaganjima, da smo mi podizali organizaciju i nema mjesta za kritiku države, niti za kritiku bilo koga drugog. Država je ovaj projekat podržala i ne interesuje me koliko je podržala druge projekte, FK Partizan i druge, oni neka pričaju, mislim da je to pošteno. Rekao sam ovo što je potpuno tačno i kao predsjednik Partizana i u svoje lično ime i u ime kluba mogu da kažem da smo zahvalni jer je država dala pet puta više novca u odnosu na 2017. godinu. Nemam pravo da govorim neistinu, da prisvajam tuđe, kao ni bilo ko da oduzima ono što sam ja uradio. Sad kažu da sam napravio ime u KK Partizan, a šta bi se desilo da sam 2017. došao i da se Partizan ugasio? To je moglo realno da se dogodi, moja pokoljenja i mene bi proklinjali da se Partizan ugasio"

"Kad je došao Željko Obradović u Srbiju, te godine vratio se Kari Pešić i Piksi Stojković. Tri najveća imena na sceni, država je to pomogla i podržala. Zašto to ne reći? Ali treba reći da su i drugi klubovi dobili podršku, ne samo Partizan. To što se skandira sa Zvezdine tribine i koristi taj narativ, da je samo Partizan državni projekat, to nije pošteno. Zvezda je prošle godine dobila duplo više novca od nas, skoro 11 miliona evra, neka objasne kako su to dobili, ali neću da ulazim u njihovu kasu i budžete. Mogu da pričam od 2017, od kada sam ja u Partizanu, i nisam nesrećan što je Zvezda dobila više novca, jer oba tima igraju Evroligu, navijači podržavaju i jedan i drugi klub i neću da ulazim u cifre u zadnjih sedam godina. Cifre smo dali i oni i mi. Pričamo o državnim investicijama i o privatnicima. Država je 2002. godine nagovarala privatnike da ne ulažu u klubove, neću govoriti na koju stranu, a sada se ne miješa u to, već daje podršku privatnicima da ulažu, što je sasvim normalno"

Mijailović je predložio da privredna društva koja ulažu u sport dobiju poreske olakšice i uz to je iznio i "presjek" poreskog duga crno-bijelih.

"Dugujemo još 3,4 miliona evra i to je bila tema. Dakle, 2023. godine, 19. jula sačinili smo zapisnik sa Poreskom upravo o stanju poreskog duga, potpisale su ga obje strane. Od 12. septembra 2023. Partizan je uplatio 5,6 miliona evra na osnovu poreza. Da jasno odgovorim, iskoristili smo dio budžeta iz 2023, dio budžeta iz 2024. i donaciju od 1,7 miliona evra i uplatili ukupno 5,6 miliona evra poreza državi Srbiji. Naš plan je da platimo državi ostatak, glavnicu od 3,4 miliona evra i da time saniramo kompletan poreski dug. Ove sezone ćemo na ime poreza platiti devet miliona evra. Mi nismo dobili vanrednu pomoć za plaćanje poreza. Da li mislite da je malo platiti 5,6 miliona evra poreza za šest mjeseci?"

"Došli smo u situaciju da nam je došla poreska uprava u kontrolu, bili su i prošle godine, neki naši navijači i javnost predstavili su to kao da su Nijemci 1941. godine ušli u Beograd. Bili su prošle i pretprošle godine, sačinili zapisnike, ušli su sad ponovo, poreska uprava ima pravo da kontroliše rad svih privrednih društava"

Govorio je Mijailović i o sportskim temama, borbi za ostvarenje prioritetnih ciljeva - plasmanu u plej-of Evrolige i o odbrani titule u ABA ligi.

"Niko od nas nije srećan ovim što smo postigli u ovom trenutku, niti mi, niti sponzori, niti bilo ko naš u klubu, ali imamo otvorene karte za naš glavni cilj, Top 8 Evrolige, jako nam je važna utakmica protiv Efesa u četvrtak, treba nam podrška navijača, to nam je najbitnija utakmica u sezoni, važnija i od Kupa Radivoja Koraća, presudna da i dalje budemo u gornjem dijelu tabele. U ABA ligi izgubili smo nekoliko utakmica od klubova od kojih nismo morali da izgubimo, ali nadam se da ćemo do kraja sezone osvojiti ABA ligu, ući u Top 8 i da ćemo ostvariti oba cilja. Pitaju me zašto sam rekao da ćemo igrati Fajnal-for? Pa, nisam budala. Uložili smo 25 odsto više novca u budžet za sportski sektor nego prošle godine. Ako nam je prošle godine falila jedna lopta za Fajnal-for, ulaganjem ove godine očekivali smo bolje rezultate, ali ne mogu da kažem da Željko Obradović i igrači nisu dali maksimum. Svi se bore da naprave najbolje rezultate i vjerujem u njih, da će se podići i da ćemo tok sezone podići u svom interesu. Od Zvezde smo takođe izgubili Kup, od tog trenutka smo se podigli i sezona je krenula u našu korist. Imamo vremena da se podignemo, igračima i Željku dajemo punu podršku, da pobijede Efes"