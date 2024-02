Željko Obradović: Ne idem nigdje iz Partizana, mogu samo da perem čaše!

Željko Obradović potvrdio je da će ostati u Partizanu.

Izvor: Instagram/zoc_010_cacak

Željko Obradović ostaje u Partizanu! Poslije raznih spekulacija i glasina oko mogućeg odlaska trofejni stručnjak je smirio navijače i potvrdio da neće nigdje otići. To je učinio u svom rodnom Čačku gdje je posjetio kafić "Žoc" u kom se okupljaju navijači crno-bijelih.

Jedan od njih ga je pitao u vezi odlaska, na šta je uslijedio odgovor koji je oduševio sve. "Ne idem ja nigdje iz Partizana, mogu ovdje da dođem samo da perem čaše", navodno je Željko odgovorio i ta rečenica ubrzo se prenijela na društvenim mrežama od strane ljudi koji su bili sa njim u tom kafiću.

Partizan je poražen od Crvene zvezde u finalu Kupa Koraća i na konferenciji za medije poslije tog meča šef struke crno-bijelih rekao je nešto što je zabrinulo mnoge. Neki su to shvatili kao priče o potencijalnom odlasku, ali se to neće dogoditi.

"Preuzeo sam odgovornost. Mislim da su neki moji limiti prošli, u smislu da ja ne mogu da utičem na njih i ozbiljno ću da razmislim o tome šta ćemo i kako ćemo dalje. Apsolutno sam svjestan svoje odgovornosti i ponavljam još jednom da kad ekipa u ključnim trenucima reaguje kako je reagovala... A bez ikakve zamjerke za njihovu borbenost i želju, ali pričam o odlukama i kontroli emocija, onda odgovornost ide na čovjeka koji to treba da ih nauči i da proba da obezbijedi da na terenu budu mirni. Ja to očigledno ne uspijevam i to se pokazalo u zadnje vrijeme u priličnom broju utakmica", rekao je Obradović tada.

