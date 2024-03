Kapiten Hrvatske otkrio - trebalo je da pređe u Partizan: Milošević i vođa Grobara su garantovali za mene!

Sada se vratio fudbalu poslije velike životne drame, a u velikom intervjuu otkrio je da je bio na korak od potpisivanja za Partizan.

Otac mu je Srbin, on je bio kapiten Hrvatske i velika nada Dinama, Fudbalski savez Srbije je pokušao da ga ubijedi da nastupi za "orlove", a sada je otkriveno da je Bojana Kneževića želio i Partizan! Sada 27-godišnji fudbaler preživio je pravu životnu dramu i nakon operacije pošto mu je otkriven rak testisa zaigrao je ponovo fudbal u četvrtoj ligi Hrvatske.

U velikom intervjuu za hrvatski "Indeks", on je otkrio da je 2019. godine imao poziv Sava Miloševića da proba da oživi karijeru u Beogradu! Ipak odustalo se od toga jer je prema njegovim riječima bilo "preriskantno".

"Bio je to jul, kada sam drugi put bio u Lokomotivi i prije no što sam otišao u Olimpiju. Dinamo je imao dogovor s Partizanom, a njegov trener bio je Savo Milošević. Zdravko je tad već bio van Hrvatske, ali sve je išlo preko njega, našao se sa Savom na turniru mlađih kategorija u Bijeljini. Bio sam spreman u rano jutro da odem u Beograd na ljekarski pregled s jednim od dvojice menadžera. Ipak u 8.30 zvao me drugi menadžer i rekao mi da je preriskantno da idem u Partizan. 'Imam drugi klub za tebe', rekao mi je. Partizan je pravio novu ekipu, a trebalo je da potpišem na tri godine. Međutim, stopirao je transfer u posljednji trenutak", otkrio je sada Knežević u Intervjuu za "Indeks".

Zapravo je sve išlo preko jednog prijatelja Save Miloševića koji je želio da defanzivnog vezistu iz Bjelovara dovede u Partizan. Ipak, to se nije desilo i crno-bijeli nisu dobili pojačanje.

"Sve je to išlo preko jednog čovjeka u Srbiji koji je bio kućni prijatelj Save Miloševića. Pojavila se tako mogućnost da zaigram za Srbiju. Kontaktirali su me i iz srpskog saveza, nakon čega je priča izašla u medije. No stvar je u tome da niko nije znao pozadinu priče, a to je da je odlazak u Partizan bio riješena stvar. Na kraju od svega toga ništa nije bilo. Menadžer se bojao zbog istorije hrvatsko-srpskih odnosa, iako su mu Milošević pa i vođa navijača Partizana garantovali da, ako dođem, neće biti problema", naglasio je Knežević.

Bilo je Hrvata u Superligi Srbije, pa se tako sjećamo Hrvata u dresu Jagodine, Vojvodine, Zemuna, Napretka, Hajduka iz Kule, Kolubare, Spartaka iz Subotice, Mladosti iz Apatina, Voždovca, Železnika, Radničkog....

"Nisam se bojao, ali imao sam tremu. Ipak u ligi gotovo nije bilo Hrvata i nije isto ako neko odavde dođe u Partizan ili Crvenu zvezdu, a ne u neki drugi srpski klub. S obzirom na to da nisam otišao u Partizan, već u ljubljansku Olimpiju, ugasila se i priča o nastupanju za reprezentaciju Srbije. Ne znam bih li prihvatio igrati za Srbiju, teško mi je sada reći. Nikada nećemo saznati", rekao je on.

U vrijeme kada se pojavio u Srbiji velika se buka digla oko mogućeg odlaska da brani boje Srbije, pa je tada čak morao i da izda zvanično saopštenje. Ovo je tada napisao i ovako se obratio javnosti.

"Ovim putem imam potrebu objasniti situaciju oko cjelokupne jučerašnje priče i svih medijskih napisa, te mojih izjava. Ja sam prije par dana zaista dobio poziv od čovjeka koji se predstavio kao osoba iz FSS, postavio mi je par pitanja na koja sam sasvim normalno odgovorio, kao što sam i odgovorio svakom drugom ko me je pitao u vezi s tim. Svako ko je slušao moju izjavu za RTL i Novu TV, shvatio je koje je moje razmišljanje. Duboko i posebno sam naglasio da je Hrvatska bila od malena i biće uvijek moj prvi izbor, bez obzira na sve. Biti kapiten U19 reprezentacije i proći sve mlade uzraste reprezentacije Hrvatske bi svima trebalo značiti nešto - tako znači i meni. Da to nije tako i da nisam uvijek davao sve od sebe za hrvatski dres koji nosim, vjerovatno bi to treneri prepoznali, a sigurno mi ne bi selektor tadašnje U19 reprezentacije ustupio kapitensku traku. Niti u jednom trenutku ja nisam rekao da prihvatam poziv Srbije, niti da mislim da ću ga prihvatiti, nego da postoji mogućnost s pravne strane da nastupim za njih. Na šta sam ja rekao da nikada ne znaš šta nosi sutra i da ne odbacujem tu mogućnost u budućnosti. Imam potrebu da se izvinim ovim putem ljudima koji su se našli uvrijeđenima. Nije mi bilo u cilju da podignem nikakve tenzije, nego prije svega, razmišljao sam i razmišljam i danas na jedan normalan sportski način kako bi po meni trebao razmišljati svaki profesionalac koji želi svojoj porodici omogućiti najbolje", napisao je Bojan Knežević.

