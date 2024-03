Radonjić brani Nedovića: "Pričaće ti, ti što nisu sidro digli"

Nemanja Nedović je slabo odigrao u meču sa Monakom, a poslije kritika koje je dobio sada je došla i podrška.

Crvena zvezda je poražena od Monaka u Evroligi i tu su joj se ugasile sve nade za prolazak u nokaut fazu. Nakon meča u kome je vrlo brzo dobio tri lične greške u prvoj četvrtini i postigao samo dva poena bio je Nemanja Nedović crveno-bijelih na meti velikih kritika.

Nakon kritika koje je dobio jedan od najbitnijih igrača crveno-bijelih javio se reprentativac Srbije u fudbalu Nemanja Radonjić. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je imao poruku za Nedovića.

"Pričaće ti o plovidbi ti što nisu sidro digli", napisao je stihove "Uspavanke za dječaka" Đorđa Balaševića uz sliku iskusnog beka.

"Jesu dobro odigrali, oni su konstantni igrači, meni je žao što tu nema Nemanje Nedovića koji ima ugovor i sljedeće godine. S obzirom na godine, reputaciju, finansijsku težinu svog ugovora, ovakve mečeve ne iskoristi bolje. Jako to ide na njegovu štetu. To je igrač koji posjeduje izuzetne košarkaške kvalitete, individualne i atletske. Ovo su idealne utakmice da u meču bez Teodosića preuzme minutažu, teške šuteve, iskreira kada je najteže. Nekoliko utakmica ga već ne primjećujemo na terenu, a nije stvar povrede ni bilo kojih drugih aspekata. Nekada nema naviku da pravi faulove, onda to kada uradi izbaci sebe iz ritma. Jeste igrač ritma, što ove sezone Zvezdi i te kako fali. Nemanja Nedović u kontinuitetu", rekao je poslije meča sa Monakom Milutin Aleksić u studju "Sport kluba", što je bila samo jedna od kritika na račun Nedovića.