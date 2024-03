Cijeli svijet vidio da je ovo penal! Šokantna odluka sudije na derbiju Liverpul - Siti

"Ubio bi ga da nije bilo lopte", rekao je Jirgen Klop i naglasio da je bio penal.

Veliki derbi Liverpul - Mančester siti (1:1) obilježila je i diskutabilna odluka sudije Majkla Olivera da ne dosudi jedanesterac u završnici meča. Napadač Mančester sitija Žeremi Doku startovao je "otvorenim" stopalom na igrača Liverpula Aleksisa Mekalistera, ali arbitar nije svirao penal, a odluka je ostala ista i poslije konsultacije sa VAR sobom.

O tome je menadžer Liverpula Jirgen Klop govorio poslije svog posljednjeg derbija u Premijer ligi protiv Pepa Gvardiole.

"Bio je to penal 100 odsto... Da nije bilo lopte, ubio bi ga. Naći će objašnjenje. Bio je to 100 odsto faul, na bilo kojem dijelu terena bi bio faul i vjerovatno i žuti karton uz to. Svi koju su oko mene imali iPad-e oko mene govorili su mi 'Vau, čist penal'. Možda će moći da se sakriju iza fraze da nije bio jasan i očigledan. Naravno da je bio penal, ali nije dosuđen i to je u redu. Najvažnije mi je da možemo da igramo fudbal tako kako smo igrali. Vidio sam mnogo senzacionalnih nastupa danas", kazao je Klop.

Mančester siti je bolje počeo derbi i golom Džona Stounsa u 23. minutu poveo na Enfildu tako što su on i Kevin De Brujne prevarili domaće poslije kornera. Ipak, "redsi" su se uspravili i golom Mekalistera iz penala izjednačili u 50. minutu. Bio je to konačni rezultat, a Argentinac nije dobio novu šansu da zatrese mrežu "građana" i o toj odluci sudije sigurno će biti riječi i u narednom periodu.

Remijem Liverpula i Sitija sigurno je najzadovoljniji Arsenal, koji je ostao na čelu tabele.