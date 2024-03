Potres u Španiji - izgubila je asa Reala, igraće za Maroko!

Poznati fudbaler odlučio da promijeni reprezentaciju.

Izvor: M.Gracia Jimenez / Zuma Press / Profimedia

Ofanzivni vezista Reala Brahim Dijaz (24) odabrao je da igra za reprezentaciju Maroka! Momak rođen u Malagi, u braku oca Marokanca i majke Špankinje, više neće nositi opremu reprezentacije za koju je igrao u mladim kategorijama, a jednom i u seniorskoj konkurenciji - u prijateljskoj utakmici protiv Litvanije u junu 2021. godine.

U jeku korone, vodeći reprezentativci tada nisu mogli da igraju za "furiju", pa je Dijaz uskočio umjesto asa Barselone Serhija Busketsa, zaraženog kovidom. Tada su pod vođstvom selektora Luisa Enrikea u "A" tim prebačeni članovi mlade reprezentacije, a Dijaz je bio starter i dao je i gol. Međutim, to će ostati njegov jedini nastup za Španiju, jer je čvrsto odlučio da ubuduće bude član afričke selekcije, jer ni aktuelni selektor Luis de la Fuente ne računa na njega.

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Marokanski savez uputiće mu poziv za prijateljske utakmice protiv Angole 22. marta i Mauritanije 26. marta, kada će se pridružiti asu Pari Sen Žermena, Ašrafu Hakimiju, koji je prođao sličan put kao i Dijaz. Rođen je u Madridu, u tom gradu je i odrastao, ali je od starta za njega postojala samo reprezentacija Maroka. Možda je na Dijazovu odluku uticalo i to što je Hakimi sa Marokancima igrao u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru, i to nakon pobjede Maroka protiv Španije na penale u osmini finala.

Brahim Dijaz prošao je omladinsku školu Malage, potom je bio četiri godine u Mančester sitiju, a od 2019. je član Real Madrida. Iako ga je "kraljevski klub" slao na trogodišnju pozajmicu u Milan od 2020. do 2023, prošlog ljeta se vratio kao šampion Italije i stavio na raspolaganje Karlu Anćelotiju. Zauzeo je mjesto nekadašnjeg bisera španskog fudbala Marka Asensija, počeo da pogađa u prvenstvu, Ligi šampiona i Kupu kralja, a bio je heroj pobjeda protiv Atletika u Kupu i protiv RB Lajpciga u nokaut fazi LŠ.

Karlo Anćeloti dao je Dijazu važnu i veliku ulogu u timu, koristi ga na poziciji drugog napadača, desnog ofanzivca, isturenog veziste, prebacuje ga i na levu stranu i sa Brahimom ima niz mogućnosti, koje rado koristi. Od ovog proljeća, Dijazovi kvaliteti biće na raspolaganju i selektoru Maroka Validu Regrauiju, koji ima u timu i broje druge asove. Štopera Vest Hema Najefa Aguerda, Nusaira Mazrauija, desnog beka Bajerna, Sofjana Amrabata, defanzivnog vezistu Mančester junajteda, Amina Adlija, lijevog ofanzivca Bajera, Bilala El Hanusa, talenta Genka od 22 miliona evra...

Španci žale zbog ovog poraza

Izvor: DAX Images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Šteta je, ali Španija je izgubila Brahima. I nije to uradila njegovom odlukom, jer je čekao do posljednjeg trenutka zemlju u kojoj se rodio, u Malagi i gdje su rođeni i njegov otac i majka. Igrač Real Madrida, suočen sa konstantnim ignorisanjem reprezentacije, odlučio je da odabere na kraju Maroko, koji ga je pratio godinama, posebno od Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. Njegov deda po majci, Brahim Dijaz Abdelkader, rođen je u Maroku. U toj zemlji je ovaj slučaj bio praktično 'državna stvar'. Predstavnici afričke zemlje učestvovali su u 'Operaciji Brahim' na čelu sa selektorom Validom Regrauijem, a bila je i ovo i lična borba predsjednika Fudbalskog saveza Maroka. On je ujedno i istaknuti član vlade, jer je trenutno ministar zadužen za budžet. Maroko je uložio sav trud u Brahima, što Španija nije uradila. To nije ljutnja, već je realnost. Selektor Luis de la Fuente govorio je da ga ima u vidu, ali ga nije zvao. Brahim nije pozivan ni na Olimpijske igre, niti poslije toga. Nije dobio ni srdačan telefonski poziv, makar kurtoazni. Brahim zbog toga više neće da čeka i odabrao je Maroko, koji je za njega napravio čitav projekat u reprezentaciji", objavila je "Marka".

Sa druge strane, Dijaz će u Maroku sigurno učestvovati na velikim takmičenjima, jer će 2025. Maroko organizovati Afrički kup nacija, a 2030. je jedan od suorganizatora Svjetskog prvenstva, zajedno sa Portugalom i Španijom.

"Ukratko, Brahim je čekao Španiju, ali se umorio čekajući. Nije dobio ni poziv, ni bilo šta. Nije bilo dovoljno ni to što je bio prvak Italije sa Milanom, ni to što je nosio 'desetku' u tom velikom timu, ni to šo je igrao na dobrom nivou u najkomplikovanijem timu na svijetu, Real Madridu. Španija nikad nije pretvorila priču o zainteresovanosti za njega u neki konkretan gest ili poziv. Da li je Luis de la Fuente planirao da ga pozove u martu? Kasno je. Zaista je već kasno", takođe piše "Marka".

