Svi misle da je penal - prvotimac Sitija ne! "Kad vidite publiku na Enfildu možete se slomiti, sudija pokazao karakter!"

Kajl Voker pohvalio je arbitra Majkla Olivera.

Liverpul i Mančester siti podijelili su bodove (1:1) u nedjeljnom derbiju Premijer lige, a meč je obilježio i sporan detalj sa kraja utakmice.

Žeremi Doku je oštro startovao na Aleksisa Mekalistera, svi su očekivali da arbitar Majkl Oliver sodusi jedanaesterac za "redse", ali to nije učinio, baš kao ni nakon konulstacija sa VAR sobom.

"Bio je to penal 100 odsto... Da nije bilo lopte, ubio bi ga. Naći će objašnjenje. Bio je to 100 odsto faul, na bilo kojem dijelu terena bi bio faul i vjerovatno i žuti karton uz to. Svi koju su oko mene imali iPad-e oko mene govorili su mi 'Vau, čist penal'", govorio je poslije utakmice trener Liverpula Jirgen Klop.

Ima i onih koji misle da je Oliver ispravno postupio – prvotimac Sitija Kajl Voker pohvalio je odluku arbitra.

"Mislim da je sudija dobro postupio. Kada imate publiku na Enfildu koja podržava svoj klub, možete se slomiti, ali sudija je pokazao iskustvo i karakter. Zbog toga se u ovom trenutku smatra vjerovatno jednim od naboljih sudija u zemlji i svijetu. Vjerovatno nije na meni da kažem da li je penal. Ako kažem da nije penal, to će biti naslovi u medijima. Ako kažem da je penal, opet će to biti naslovi. VAR je provjerio, sudija je provjerio i to je sve što ću reći o tome", rekao je Voker, a prenio Skaj.

Poslije 24 kola u Premijer ligi, Arsenal je prvi sa 64 boda, koliko ima i drugoplasirani Liverpul, dok Mančester siti ima bod manje.

Sve tri ekipe imaju još po 10 utamica do kraja sezone, a Siti će pokušati da bude prva ekipa koja je osvojila četiri uzastopne titule engleskog šampiona.

