Piksi dočekao novog reprezentativca Srbije: Vi ga znate, ali ja ne znam!

Saša Zdjelar se vratio u reprezentaciju Srbije pred meč sa Rusijom.

Izvor: MN PRESS

"Srećan sam što je sa nama Saša Zdjelar koga odlično znate, ali ga ja ne znam jer nikada nije bio na mom spisku. Srećan sam što ću vidjeti njegove kvalitet", rekao je Dragan Stojković Piksi na konferenciji za medije uoči mečeva Srbije sa Rusijom (21. mart) i Kiprom (24. mart), što je posebno obradovalo povratnika u srpsku reprezentaciju koji će na neki način biti i "domaćin" u Moskvi.

"Drago mi je je da sam ponovo ovdje, veliko je zadovoljstvo i privilegija biti u reprezentaciji poslije dugo vremena. Srećan sam što sam ponovo tu i što mogu da branim boje naše države", poručio je Zdjelar za zvanični sajt FSS, a interesantno je da je dva od tri nastupa u dresu "orlova" odigrao protiv Rusije: "Dugo nisam bio u reprezentaciji, sugurno da želim da pokažem selektoru da mi je mjesto ovdje. Igram u CSKA i nadam se da ću opravdati očekivanja".

Kako kaže Zdjelar, stadion je već rasprodat i sigurno je da će i Srbija imati podršku naših navijača koji žive u Moskvi, a o meču se toliko dugo priča da je stigao da se šali i sa svojim saigračima iz CSKA: "Jesmo, malo smo se šalili, pogotovo ja sa štoperom, a sve zbog onoga što ga očekuje sa Mitrovićem. Ne bih volio da sam u njegovoj koži. On je igrao u Beogradu kada smo ih pobijedili 5:0. Osjetio je Mitrovu snagu dobro. Sve su to neke naše interne šale. Mnogo nas poštuju, prate igre naših igrača u evropskim ligama, imaće veliki motiv, sigurno da jedva čekaju da izađu na teren", ispričao je Zdjelar koji je u mečevima protiv Rusije upisao do sada remi i pobjedu, pa se nada nastavku tog niza.

Kao i svi igrači Srbije, nada se da će biti u timu za Evropsko prvenstvo: "Ima vremena do tada, ali vjerujem da ćemo kao reprezentacija izvući pouke iz nekih ranijih učešća na najvećim takmičenjima. Treba razmišljati i o tim utakmicama, ali uvjeren sam da će Srbija biti spremna za ono što je očekuje u Njemačkoj i da će se pokazati u najboljem svjetlu", poručio je Zdjelar.