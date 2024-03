Dva Srbina napadaju "orlove": Zvezdin vatrogasac sve pokrenuo, Kiprani imaju reprezentaciju na -ić!

Aleks Gogić i Danilo Špoljarić će vjerovatno zaigrati protiv Srbije, a očeve im fudbalska javnost u Srbiji odlično poznaje.

Izvor: MN Press/Mondo/Stefan Stojanovi

Srbija će od 18 časova na "AEK Areni" u Larnaki odigrati prijateljski susret sa Kiprom, a na terenu bi mogao na suprotnoj strani od "orlova" mogla da se nađu i dva Srbina!

Još od početka devedesetih Kipar ima tradiciju igranja Srba pod njihovom zastavom, a sve je krenulo kada su Milenko Špoljarić i Siniša Gogić nakon uspješnih karijera u domaćem fudbalu osigrali transfere na ovo mediteransko ostrvo.

A nastavilo se porodično! Sinovi obojice asova koji su devedesetih nosili dres Kipra su nastavili stopama očeva. Ne samo da su zaigrali fudbal, nego su redom stali pod zastavu Kipra i zaigrali za ovaj tim!

ZVEZDIN VATROGASAC I GOLGETER ROMANTIČARA NOSILI KIPAR!

Krenulo je kada je Milenko Špoljarić 1992. godine otišao u Limasol! Rođen u Belišću kod Osijeka od majke Srpkinje i oca Hrvata počeo je karijeru u Osijeku, a onda se probio u OFK Beogradu. Kada je 1992. godine otišao u Apolon iz Limasola vjerovatno nije očekivao da će tamo postati jedna od najvećih legendi kluba. Bio je do 2002. godine u ovom klubu i za Kipar debitovao 1997. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 1998. godine. Na kraju je odigrao 21 meč i dao osam golova za Kiprane, a njegovi sinovi su sada na raspolaganju sadašnjem selektoru.

Napadač iz Niša Siniša Gogić je još ranije otišao na Kipar, pošto je poslije igara u Radničkom iz Niša i Radu potpisao za APOEL. Bio je jedan od najboljih strijelaca kiparskog fudbala devedesetih pa je u Apoelu dao 61 gol na 95 mečeva, a u Anortozisu je na 78 utakmica bio strijelac 60 puta. To mu je donijelo transfer u Olimpijakos, a za kiparski nacionalni tim je igrao do 1994. do 1999. i na 37 mečeva je dao osam golova. Ima bogatu trenersku karijeru na Kipru, radio je kao trener Napretka u Srbiji, ali ga ovdašnja javnost najviše pamti kao pomoćnika u Crvenoj zvezdi i prelazno rješenje na klupi tima sa "Marakane" kada je Čedomir Janevski napustio ekipu.

DVOJICA NAPADAJU SRBIJU!

Milenko Špoljarić ima tri sina - Aleksandra, Matiju i Danila i svi igraju fudbal. Najstariji Aleksandar je golman, ima 28 godina i nedavno je bio na spisku reprezentacije. Stigao je da igra i u Srbiji za OFK Beograd, Hajduk sa Liona i Grafičar, a iako je bio nekoliko puta na spisku nacionalnog tima još uvijek nije debitovao.

Najveći talenat od braće Špoljarić je definitivno bio 26-godišnji Matija, koji je krenuo da igra fudbal u Apolonu pa ga je tu primijetio Atletiko Madrid. Nikada nije zaigrao za "jorgandžije", a Matija je zapravo prvo igrao za omladinske selekcije Srbije. Igrao je za U17 i U19 timove "orlića", a onda se vratio pod zastavu Kipra. Zaigrao je seniorski na Kipru 2017. i do sada je upisao 13 mečeva za A selekciju.

Najmlađi brat Danilo Špoljarić se našao na spisku selektora, ima 24 godine i igra u veznom redu. Nastupa za Apolon, a za sada je igrao pet puta za Kiprane, posljednji put u remiju sa Letonijom 1:1 od prije nekoliko dana kada je odigrao 62 minuta u sredini veznog reda.

Vjerovatno najveće od Srba koji sada nastupaju za Kipar je Aleks Gogić, sin Siniše Gogića, Iako je ponikao u mlađim kategorijama Olimpijakosa iz Pireja pokupio ga je Svonsi sa 17 godina, a karijeru je napravio u Škotskoj. Igrao je za Hamilton i Hibernijan, sad je u Sent Mirenu, a pokriva pozicije zadnjeg veznog i štopera. Odigrao je 18 mečeva za nacionalni tim, a 19. nastup bio mogao da mu bude baš protiv Srbije. Protiv Letonije je kao i Danilo Špoljarić počeo meč, igrao je centralnog štopera u formaciji sa trojicom pozadi i odigrao je cijeli meč.

(MONDO, Nikola Lalović)