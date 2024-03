Pivot Vojvodine prešao u rukometnu Bundesligu!

Luka Rogan je sada i zvanično prešao u redove Lajpciga!

Izvor: Instagram/dhfkhandball

Sada je i zvanično, Luka Rogan će dogodine igrati u Bundesligi. Pivotmen Vojvodine je zvanično otišao u Istočnu Njemačku i potpisao ugovor sa Lajpcigom, a Vojvodina će oboriti klupski rekord i dobiti 80.000 evra obeštećenja. Rogan je potpisao dvogodišnji ugovor, a poslije pune afrirmacije u prvom timu Vojvodine odakle je stigao iz omladinske škole sada će se oprobati u najjačoj ligi svijeta.

Ima 20 godina, osvojenu bronzu sa juniorskom reprezentacijom Srbije i četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu za isti uzrast u Njemačkoj i Grčkoj. Krenuo je da igra i za seniorsku reprezentaciju, a posljednji je otpao sa spiska za Euro u Njemačkoj.

Naredne sezone je Lajpcig koji je osmi na tabeli Bundeslige ga je predstavio kao jednog od najbitnijih igrača u osvajanju domaćih titula Vojvodine kao i EHF kupa prošle sezone i istaknuto je da je u prethodne dvije evropske sezone postigao 68 golova.

"Prvi kontakt sa Lajpcigom je došao kroz trenera Runara Sigtirsona. Njegov sin je moje godište i često smo igrali jedan protiv drugog u reprezentaciji. Ali takođe znam Marka Mamića i ključne igrače tima jer pratim Bundesligu cijelog života. Sada osjećam da je zrelo vrijeme za korak napred u karijeru. Bundesliga je najbolja liga na svijetu i ja vjerujem da svako dijete koje igra rukomet sanja da tu zagira jednog dana. Zato je prelazak u Lajpcig ostvarenje sna za mene. Dolazim ovdje da poboljšam igru u napadu i odbrani i pomognem ekipi", rekao je Rogan na predstavljanju.

Runar Sigtirson je potvrdio da je dugo pratio Rogana i da vjeruje da će on biti odlično pojačanje. "Pratio sam Luku u U19, U20 i U21 timu Srbije. On je bio bitan igrač ovog uspješnog srpskog nacionalnog tima. Igra Evropu sa sadašnjim klubom i uspio je da debituje za reprezentaciju. Luka je agresivan pivot koji može da pokrije unutrašnji blok. To znači da ćemo imati dobar duo naredne sezone jer će Luka imati benefite od saradnje sa iskusnim Moricom Prajsom", rekao je Islanđanin.

