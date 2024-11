"Tragedija je ostavila utisak na nas": Vladan Milojević izjavio saučešće, pa pričao o meču i Nenadu Lalatoviću

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević trenutno izrazio saučešće porodicama stradalih u Novom Sadu, pa pričao o fudbalu.

Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće jedan od derbija 14. kola Superlige Srbije - u nedjelju, 3. novembra, na stadionu "Rajko Mitić". Meč kojem je promijenjen termin zbog Dana žalosti, odnosno smrti najmanje 14 osoba nakon pada nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu biće u sjenci tragičnih događaja koji su pogodili Srbiju.

Milojević je zbog toga prvo pričao o teškim trenucima koji su pogodili Srbiju, pa zatim o fudbalu. Strateg Crvene zvezde je na početku izrazio saučešće familijama tragično nastradalih u Novom Sadu.

"Prvenstveno želim da izrazim najdublje saučešće porodicama nastradalih. Tragedija koja se dogodila je ostavila utisak na sve nas. Utakmica protiv Vojvodine će početi minutom ćutanja i biće posvećena svima koji su tragično nastradali, ali i ljudima koji su doživjeli teške povrede i za čije se zdravlje molimo. Svima nam je izuzetno teško zbog tragedije koja nas je zadesila, u mislima smo sa porodicama nastradalih", istakao je Milojević.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević istakao je da Vojvodina mora da se poštuje, a odmah zatim istakao je i energiju koju je Nenad Lalatović donio kada je po treći put u karijeri sjeo na klupu tima iz Novog Sada.

"Bitno je da poštujemo protivnika, ja mislim da je Vojvodina trenutno jedna od ekipa koja pretenduje na Kup Srbije i na nacionalno prvenstvo, bez obzira na to što su trenutno u bodovnom zaostatku. Promijenili su i trenera, gospodin Lalatović je donio neku novu energiju, on je sigurno čovjek koji poznaje Vojvodinu, kojeg vole navijači i siguran sam da će on iz njih izvući maksimum. Imaju 'širok' i dobar roster sa velikim brojem domaćih i inostranih igrača, sa brzim krilnim napadačima, koji su pokazali veliki kvalitet u domaćem prvenstvu, u kojem sad već imaju i pozamašno iskustvo. Tu su već neki duži period, ali Vojvodina je takav tim, da morate da obratite pažnju na svakog igrača. Pred svaku utakmicu se pripremamo za ekipu u cjelini, a tako će biti i ovog puta. Očekujem dobru i jaku utakmicu, te sam siguran da će opravdati očekivanja", rekao je Vladan Milojević.

Pohvalno je Vladan Milojević govorio o šefu struke Vojvodine, Nenadu Lalatoviću - nekadašnjem igrau i treneru Crvene zvezde. "Nenad Lalatović je jedan veoma dobar trener, bez obzira na to što je mlad ima ogromno iskustvo, te mislim da je jedan od najboljih trenera u Superligi. Gdje god da je bio, pravio je odlične rezultate, ima fenomenalnu energiju, zna da napravi tu sinergiju u svlačionici, izvlači iz igrača maksimum. Sa druge strane, veliki je radnik, a to je pokazao i rezultatima. Naša liga ima potrebu za trenerima kao što je Lalatović", tvrdi šef struke u Zvezdi.

Upitan je Vladan Milojević i za pojedina kadrovska rješenja u timu Vojvodine. "Mnogo igrača je nosilo dres Crvene zvezde, ali oni sada igraju za svoj klub, te ne sumnjam da će profesionalno dati sve od sebe i pokušati da predstave Vojvodinu u najboljem svjetlu. Sa druge strane, lijepo je vidjeti toliko igrača koji su igrali kod nas, to oslikava njihov kvalitet. Njegoš Petrović ima zaista dobre utakmice iza sebe, nametnuo se kao lider ekipe. Igrač je koji u svakom smislu dosta znači timu iz Novog Sada, a sa druge strane siguran sam da imaju dobre zamjene za njega. Posjeduju igrače poput Medojevića i Poletanovića, to su sve internacionalci i igrači sa velikim iskustvom. Ostaje nam da vidimo kako će se to odraziti na igru Novosađana.

Nakon duge pauze u konkurenciju za tim vratio se iskusni Miloš Degenek, a sa ekipom je ponovo i Vanja Drkušić. "Miloš je imao veoma dugu pauzu. Poslije više od godinu dana se vratio, radio je u tišini, vrjedno i marljivo, to što je on doživio nije uopšte naivna povreda. Veoma mi je drago što se vratio, on je dio tima, imamo ga u vidu, ali vidjećemo, dosta je velika konkurencija, sigurno će dosta pomagati do kraja prvenstva", rekao je Milojević i dodao: "Vanja ima problema, i ja mislim da on može još mnogo toga da pruži kada se 'oslobodi' svih muka oko povreda, koje ga 'muče'. Kada se igrač vrati iz povrede, trebaju mu dvije-tri nedjelje takmičarskog ritma, da se vrati i da pronađe pravu formu. Polako on ulazi u ritam i treba biti pažljiv sa njim, jer ne smemo više da 'gubimo' igrače kroz povrede."

Uroš Sremčević i Aleksandar Katai su među najboljima na terenu u ubjedljivoj pobjedi Crvene zvezde nad Tekstilcem u Kupu Srbije. "Katai je veoma važan 'šraf' u našoj ekipi i svaki put kada je na terenu ima veliki uticaj na našu igru. Sa druge strane koliko je Katai iskusan, toliko golovi znače mladom Urošu Sremčeviću, koji trenira sa nama, te pokazuje veliku želju i napredak. Drago mi je da je za njega nagrada stiglu u vidu golova, nadam se da je ovo samo njegov početak. Napreduje iz utakmice u utakmicu, kako sa nama, tako i sa ekipom Grafičara, pa neka tako i nastavi", rekao je trener Zvezde.

Dotakao se Zvezdin trener i utakmice u Kupu Srbije. "Uvijek ima grešaka koje treba da se ispravljaju, ne zbog mog nezadovoljstva, već zato što je to normalan proces, kroz koji svaka ekipa prolazi. Sve te greške u igri treba ispravljati, u mnogo slučajeva to zavisi i od protivnika, a ipak sa druge strane, dosta toga zavisi i od vas samih. Imali smo dobar odnos, koji treba da imamo na svakoj utakmici. Sve sem toga nikada neću uzimati za zlo, fudbal je 'živa' igre, te su greške sastavni dio toga", dodao je Milojević.

Vladan Milojević je za kraj uporedio sutrašnji meč, sa onim koji su dva kluba odigrala u finalu Kupa Srbije. "Očekujem svakako dobru utakmicu, mislim da Vojvodina igra 'otvoren', napadački fudbal. U odnosu na utakmicu u Kupu Srbije imaju izmijenjen tim, ali isto tako kvalitetne igrače. Siguran sam da ćemo gledati jedan zanimljiv duel", podvukao je Milojević.

