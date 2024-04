Fudbaler Barselone poludio zbog navijača: Čuo uvrede, pa izašao da se obračuna! (VIDEO)

Nakon što je čuo prozivke, Injigo Martinez riješio da se obračuna.

Izvor: Twitter/julenathclub/printscreen

Jedan od Barseloninih prvotimaca, vezni fudbaler Injigo Martinez, našao se u centru skandala i glavna je tema španskih medija tokom današnjeg dana. nakon treninga koji je obavio sa ostatkom ekipe bivši fudbaler Real Sosijedada i Atletik Bilbaa krenuo je kući, a zatim ušao u otvoreni sukob sa jednim mladim navijačem slavnog kluba.

Bokesan zbog sukoba koji su navijači želkeli da započnu, a očigledno ih dugo poznaje, Injigo Martinez je izašao iz automobila spreman da se obračuna sa cokelom grupom momaka koji su dobacivali. Srećom, sukob nije prerastao u fizički obračun.

"Ovo je posljednji put da me zoveš budalom ili da me psuješ. Ovo je poslkednji put da tvoj prijatelj i ti to radite", rekao je Martinez prije nego što je krenuo da se udaljava od mjesta sukoba. Navijači kojem je trenerka bila spuštena do pola zadnjice, tako da mu se vidi donji veš, nije imao odgovor, ali je Martinez svakako nešto dobacio kada se udaljio.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Si te vas del Athletic acabas perdiendo…pic.twitter.com/EWDcZzdgAD — Julen (@julenathclub)April 1, 2024

Martinez je prethodnog ljeta stigao u Barselonu kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa Atletik Bilbaom za koji je nastupao punih pet sezona. U dresu najvećeg katalonskog kluba Martinez je odigrao 19 utakmica u svim takmičenjima, bez gola i asistencije. Sezonu su mu obilježile dvije ozbiljne povrede, pa je jasno zašto nije uspio da se nametne za veću ulogu u timu.

(MONDO - D. N.)