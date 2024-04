Subić trijumf nad Širokim posvetio borčevcu Sergeju Stuparu, Blagaić: Rano smo postigli dva gola, to je mnogo pomoglo!

Prvotimci Borca sumirali su meč u Čitluku.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca trijumfovali su u Čitluku rezultatom 1:3 nad Širokim Brijegom u prvoj utakmici polfinala Kupa BiH stigli na korak od borbe za trofej, četvri put u klupskoj istoriji.

"Rezultat možda ne govori o važnosti i težini utakmice. Mislim da smo dobro ušli u ovu utakmicu, a onda i u većini utakmice kontrolisali. Nadam se da ćemo ovako da odigramo i u Banjaluci. Imamo malo vremena za odmor, slijedi prvenstvena utakmica prrotiv Veleža, na nama je da se u narednim danima odmorimo i što bolje se pripremimo za tu utakmicu. Naglasio bih da ovu pobjedu posvećujemo našem navijaču Sergeju Stuparu, našem borčevcu, i ovom prilikom pozivam sve borčevce, Banjalučane, i sve ljubitelje fudbala da pozovu 1413 za njegovo dalje liječenje", rekao je poslije meča Aleksandar Subić.

Jakov Blagaić je u pobjedi protiv bivšeg kluba učestvovao sa golom i asistencijom.

"Prije svega bih čestitao Širokom na jednoj dobroj utakmici, pa onda i svojim momcima. Mislim da je utakmica bila kvalitetna i za gledaoce i za nas, puno šansi. Mi smo rano postigli dva gola i sigurno da je to puno pomoglo i vodilo utakmicu u smjeru u kojem smo željeli. Kasnije smo mogli i do neke veće prednosti, ali mogli su i oni do gola da su iskoristili svoje šanse. Mislim da je ovo pozitivan rezultat, koji smo priželjkivali za revanš u Banjaluci. Nemamo puno vremena, moramo ovo da zaboravimo, okrećemo se Veležu, čeka nas još jedan derbi. Očekujem utakmicu sličnu ovoj, Velež je ekipa koja će se sigurno nadigravati, ali idemo dole da pokažemo zašto smo tu gdje jesmo i idemo naravno po pobjedu", istakao je Blagaić.

(mondo.ba)